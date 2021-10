“Music of the Spheres”: Coldplay anuncia gira mundial para el 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La banda británica de rock y pop Coldpay anunció este jueves que harán una gira mundial para el 2022, esto con el motivo del lanzamiento de su nuevo álbum “Music of the Spheres”, el cual estará disponible a partir de este 15 de octubre. Este disco se basará en un modelo sostenible que, según aseguraron, reducirá en un 50% las emisiones de CO2.

Coldplay no estrenó un tour mundial con su anterior disco “Everyday Life” y la agrupación ya había comunicado que no iban a dar más conciertos hasta que pudieran encontrar un modelo ecológico para hacerlo; sin embargo, eso ya no será ningún problema para la banda británica, pues este viernes estrenaron en todas las plataformas digitales su noveno EP “Music of the Spheres“, disco que ya cuenta con diversos sencillos como “My Universe”, “Higher Power”, “Coloratura” y “Let Somebody Go”.

La nueva gira de Coldplay comenzará el 18 de marzo en San José (Costa Rica) y terminará el 10 de septiembre en Rio de Janeiro (Brasil). En su recorrido visitarán República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Londres, Escocia y Polonia. “Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es la razón por la que existimos como banda. “Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos“, fueron las primeras palabras de la banda británica en un extenso post en Instagram.

Al mismo tiempo, el grupo musical expresó sus motivos referente a la crisis climática por la que atraviesa el planeta y cómo ese acontecimiento los motivó a llevar a cabo una gira sostenible: “Al mismo tiempo, somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Así que hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos y a compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora“, manifestaron.

El grupo británico liderado por Chris Martin primero invitó a sus fans a través de las historias de Instagram a que no se perdieran una novedad que iban a dar a conocer este jueves. Finalmente, publicaron en todas sus redes sociales las fechas de cada uno de sus conciertos.

