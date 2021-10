Mamá de Gomita rompe el silencio tras denuncia de violencia contra su esposo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de las declaraciones que Araceli Ordaz “Gomita“ hizo a través de las redes sociales, denunciando a su padre Alfredo por maltratarla a ella y a su madre Elizabeth Campos, es esta última quien rompe el silencio.

Según la conductora, su progenitor la atacó y la golpeó luego de una discusión por defender a su mamá, agregó que este tipo de conductas ya las había aguando, pero no estaba dispuesta a seguirlo tolerando.

Ahora, Campos decidió mandarle un mensaje a sus seguidores a través de redes sociales, agradeciendo las muestra de apoyo.

“Sólo me queda agradecer porque yo estoy plenamente segura de que todo estará bien, para mi bienestar y el de mi hija y de mis hijos. Sólo me queda agradecerles, quiero decirles que pese a la situación que tú estés pasando, hay un Dios y Dios tiene una luz para cada uno de nosotros y vida solo hay una, entonces se vale mirar para adelante y no para atrás“, dijo.

Ayer, también su hermano Fredy Ordaz, “Lapizito”, dio a conocer en Instagram que él no sabía lo que había pasado con sus padres, que su papá no anda con su cuñada y prefiere que la vida privada se mantenga así, por lo que no hará declaraciones al respecto.

