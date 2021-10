Video: Detienen partido de la Premier League para salvarle la vida a un fanático

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras se terminaba de disputar el primer tiempo del Newcastle United-Tottenham Hotspur, el fútbol pasó a un segundo plano en St. James’ Park, debido a que un aficionado tuvo que ser auxiliado con reanimación.

Huge respect to Sergio Reguilón and Eric Dier for their quick and decisive actions at St James' Park today ❤️👏 pic.twitter.com/z2fNW3wwn2 — Soccer AM (@SoccerAM) October 17, 2021

Transcurría el minuto 41 del partido cuando Sergio Reguilón, junto con su compañero Eric Dier, le advirtió al árbitro que una persona en las tribunas requería de asistencia médica. El encuentro se detuvo por 20 minutos.

Una vez paralizado el compromiso, los servicios médicos de ambos equipos atendieron al seguidor local. Posteriormente, los jugadores del Tottenham y el Newcastle se dirigieron al túnel de vestuarios. 41' Play has temporarily been stopped here due to concern for a supporter in the stands.#NUFC— Newcastle United FC (@NUFC) October 17, 2021

Después de que sacaron al aficionado en camilla, el partido se reanudó. Conscientes del papel que había ejercido el español al momento de pedir ayuda, los hinchas rivales aplaudieron a Reguilón cuando tocó el balón.

Con goles de Tanguy Ndombélé, Harry Kane y Heung-Min Son, el Tottenham se impuso 3-2. El Newcastle informó en sus redes sociales que el aficionado fue estabilizado e ingresado en un hospital cercano al estadio.

The action between Newcastle and Tottenham has been temporarily halted after a medical emergency in the crowd. Sergio Reguilón moved quickly to alert the referee of the incident. #beINPL #NEWTOT



Watch Now 👉 https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/96WAbNO4CH— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 17, 2021

“Tres puntos siempre son un momento de felicidad; pero, para mí, lo más importante es el chico. Me dijeron que está bien y estable. Estaba nervioso porque no me gusta ver eso”, dijo Reguilón cuando finalizó el encuentro.

El español agregó: “Vi a los aficionados gesticulando y a un hombre tumbado, vi que algo malo había sucedido. Miré al árbitro y paró el partido. Creo que ahora todo está bien y estoy 100% feliz. Fue muy extraño“.

