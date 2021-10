Ellen Pompeo se despide de “Grey’s Anatomy” tras 18 temporadas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La temporada 18 de Grey’s Anatomy se acerca y todo parece indicar que ese será el final de la historia que comenzó en 2005 y que, durante 16 años, no tuvo descanso. La serie sufrió varios cambios de elenco desde su concepción y hasta la actualidad pero siempre mantuvo a su figura central: Ellen Pompeo en el papel de la doctora Meredith Grey. Ahora, sus fanáticos se preparan para decirle adiós al personaje.

La nueva temporada llega con una novedad que despertó los rumores: se creará un centro de investigación médica en honor a la madre de Meredith, el cual buscará combatir la enfermedad del Parkinson. Quien se encargaría de dirigirlo es la mismísima Grey, por lo que le diría adiós al histórico hospital y, de esa manera, a la serie.

Después de tantos años es difícil imaginar una carrera que difiera del rol que ocupó durante tanto tiempo. Así como varios actores que son conocidos por un único papel, Ellen Pompeo no teme que eso le suceda a ella. “Antes estar en un canal durante tanto tiempo hacía que estuvieses condenada. Ese ya no es el caso aunque probablemente no haré películas pero sí alguna serie por streaming”, manifestó en diálogo con Dax Holt.

La serie se estrenó en el 2005, y desde entonces los fanáticos han conocido a una gran cantidad de personajes, quienes en el transcurso de la carrera del drama, se marcharon y dejaron un vacío indescriptible hacia los espectadores. Sin embargo, la serie aun sigue vigente desde la primera temporada, y esto se debe precisamente por la cirujana Meredith Grey, interpretada por la actriz de 51 años Ellen Pompeo, la cual ha sido la cara principal de esta producción durante casi más de dos décadas.

Asimismo, la actriz estadounidense reveló en el año pasado que después de que culmine Grey’s Anatomy, quiere tomarse un descanso de la actuación; aunque, ella ha comentado su deseo de explotar diferentes intereses cuando la serie de drama médico termine, esto mediante una declaración de Ellen Pompeo al podcast Ladie First With Lauren Brown. “No estoy diciendo que nunca volveré a actuar; muy bien, puedo, pero no estoy muy emocionada por continuar mi carrera como actriz. Soy más emprendedora en esta etapa. Me entusiasma invertir en empresas y comenzar [una] empresa. Esa es un área de crecimiento que me entusiasma, usar mi cerebro de una manera diferente“, expresó Pompeo.

Por los momentos no se ha confirmado la fecha de estreno de la decimoctava temporada de Grey’s Anatomy, dado que en julio de este año se emitió el último capitulo de la temporada 17º. Ahora, los fans tienen la incógnita por saber si esta decimoctava temporada será la última o se seguirá expandiendo la historia.

