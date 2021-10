La foto de Miley Cyrus posando con la pierna levantada y una tanga que apenas cubre lo más íntimo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Milye Cyrus compartió con sus 149 millones de seguidores de Instagram una fotografía que sin duda ha dejado con el ojo cuadrado y en la que su atrevimiento es el protagonista.

Hace unas horas, la cantante publicó una postal que desafió la censura de la famosa red social, debido a que la joven de 28 años aparece posando recostada en el césped mientras levanta la pierna y deja ver su tanga color morada que apenas cubre lo más íntimo de su anatomía.

“Flexibility is key to stability 🔑 @interviewmag LiNk In Bio”, es el texto que acompaña la imagen que ha conseguido más de un millón 671 mil likes y casi 12 mil comentarios.

Pr si no fuera suficiente, previamente Miley Cyrus ya había dado de qué hablar cuando publicó otra sexy postal en la que se animó a posar de espalda a la cámara, sin sostén y mostrando la retaguardia con ropa interior negra de encaje y transparencias. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

