Angélica Vale admite una triste verdad: “La Fea Más Bella me salvó la vida”

Sin duda alguna, “Lety Padilla Solís” es el personaje más emblemático de Angélica Vale y por primera vez revela que no sólo significó un gran salto para ella a nivel profesional, sino que personalmente llegó a ayudarla a superar ciertos problemas.

En entrevista con Yordi Rosado, la comediante confesó que mientras grababa la “La Fea Más Bella” se encontraba en medio de un rompimiento amoroso, lo cual provocó que su autoestima se viera severamente afectada, e incluso contó que muchas de las escenas en las que aparece derramando lágrimas eran completamente reales.

“Cuando iniciamos grabaciones yo me sentía fea, obviamente sabía que no estaba dada al catre como “Lety”, pero en lo emocional no me estaba yendo nada bien, me partían el hocico a cada rato y lo peor del caso era que yo lo permitía. Todo lo que se grababa en Acapulco en donde salía berreando era cierto, estaba llorando de a de veras y en la parte de la limpia yo estaba pensando en dos personas. Fue difícil, pero al mismo tiempo fue muy bello porque me empecé a curar ahí. La telenovela me salvó la vida”, dijo Angélica.

Para finalizar, la actriz aseguró que lo que más le gustaba era ver en la calle a niñas que se caracterizaban como ella y hacían su simpático paso de baile, pues por primera vez era la imitada y no la imitadora y eso la llenaba de alegría.

