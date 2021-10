Karla Panini llama “parásitos y vividores” a familiares de Karla Luna

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La disputa entre Karla Panini con la familia de Karla Luna está lejos de terminarse.

Esta vez, Panini aprovechó sus redes sociales para responder a las últimas declaraciones que aseguran que ella le hizo brujería a Luna para que su salud empeorara.

Cansada de esos señalamientos, mediante un live en su cuenta de Instagram arremetió en contra de la familia de Karla Luna, la cual aseguró está conformada por “parásitos y vividores”.

“Si no habíamos hablado antes, no era por miedo, nosotros no le tenemos miedo a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos porque les pagan. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio. Como hay dinerito hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores”, señaló Panini.

Y recalcó: “Vamos a hablar para seguir desenmascarando a esa familia de vividores, que nunca han hecho nada más que vivir de los otros”.

Esto ocurre tiempo después de que Érika Luna, la hermana de Karla Luna, culpó a Karla Panini de provocar el cáncer en su amiga a través de una bebida.

“A mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió. Me ha costado mucho recordar y me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no, lamentablemente, es demasiado tarde”, ha dicho anteriormente Érika.

Luna falleció en septiembre de 2017 a causa del cáncer que le fue diagnosticado desde 2012 y aunque ya han pasado 4 años de su muerte, el público la sigue recordando debido a que han surgido diversas teorías acerca de cómo pasó sus últimos días.

