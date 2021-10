Demi Rose usa una minifalda que deja asomar parte de su retaguardia mientras juega golf

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Rose acostumbra tener una estrecha comunicación con sus admiradores. La joven de 26 años de edad comparte varios detalles de su día a día en las redes sociales, donde también aprovecha para publicar atrevido contenido.

Este jueves, la modelo británica subió a su cuenta de Instagram unas postales donde se le puede ver gozando de un rato de entretenimiento mientras juega al golf, pero lo que más llama la atención de las postales, es la minifalda blanca que utiliza mientras posa de espaldas, debido a que deja asomar parte de sus torneadas piernas y retaguardia.

“Do you think I could get a hole in one? @prettylittlething”, se lee al pie de las imágenes que hasta el momento han alcanzado más de 362 mil likes y casi tres mil comentarios.

“Hermosa princesa ❤️😍”, “Ricura de mujer 🔥🔥” y “Me encantas 😘”, fueron algunos de los halagos que recibió.

Por si no fuera suficiente, Demi Rose también compartió otra fotografía en la que aparece sentada disfrutando de una bebida de matcha, enfundada con un ajustado y escotado vestido color naranja que acaparó miles de miradas.

También te puede interesar

El atrevido traje de baño de Demi Rose que apenas cubre lo más íntimo de su cuerpo

Aseguran que Zayn Malik golpeó a su suegra Yolanda Hadid, madre de Gigi Hadid

Salma Hayek revela por qué su hija ya casi no aparece en su cuenta de Instagram