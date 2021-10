Las 4 mejores marcas de mermeladas bajas en azúcar y saludables que puedes conseguir en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La mermelada es uno de esos alimentos básicos en el hogar, que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que echamos de menos hasta que no la tenemos a la mano. Lo cierto es que es el antojo dulce perfecto, no solo es un básico en un clásico sándwich de crema de cacahuate y mermelada; es amada en las tostadas del desayuno. Sin embargo, hoy en día que es tan importante prestar especial atención con el consumo excesivo de azúcar, resulta fundamental consumirla con cautela y sobre todo aprender a seleccionar las variantes más saludables. De acuerdo con los expertos en nutrición, existen algunos factores importantes a considerar: su contenido en azúcar, carbohidratos y el uso de aditivos que puedan dañar la salud.

Es cierto que en cualquier restaurante de Estados Unidos, al pedir mermelada es bastante común contar con una montaña de jaleas que inicialmente resultan de lo más atractivas. Sin embargo, no son opciones de mermeladas bajas en azúcar y a la larga suelen pasarnos la factura. Con base en ello entre las opciones más recomendables y avaladas por expertos se encuentran las mermeladas amigables con la dieta cetogénica. Uno de los parámetros más importantes al seleccionarlas es que las opciones sin azúcar, no necesariamente son bajas en carbohidratos. Por lo tanto, es vital prestar atención en las etiquetas nutricionales y al tamaño de las porciones. Descubre 4 alternativas que serán el mejor aliado para darte un dulce gusto, sin descuidar la salud ¡Todas están recomendadas por nutricionistas! Además es fácil encontrarlas en todo Estados Unidos, sobre todo en línea.

1. Good Good Brand Sweet Jam

Se trata simplemente de una de las mejores marcas, Good Good tiene la peculiaridad de utilizar ingredientes simples: fruta 100% natural, agua, endulcorantes cetogénicos, algo de pectina para gelificar el producto y el mínimo de conservadores. Esos edulcorantes bajos en carbohidratos son el eritritol y la stevia, ambos edulcorantes de impacto cero glucémico. Y debido a que no hay aditivos innecesarios, estos tienen un contenido súper bajo de 0.5-1.0 g de carbohidratos netos por cucharada. Aunque se trata de un producto originario de Islandia, en los últimos meses los fieles seguidores de la dieta Keto la consideran de sus alternativas favoritas. Por lo tanto en los EE.UU., la opción es adquirirla en línea. Otra de sus genialidades es que manejan increíbles y muy atractivos sabores: frambuesa, frutos del bosque, grosella negra, albaricoque, uva, fresa y blueberry.

2. Nature´s Hollow Sugar-Free Jam

Nature’s Hollow sin lugar a dudas es una de las marcas favoritas de mermeladas sin azúcar, ya que se especializan en productos bajos en azúcar y carbohidratos. Sus conservas de frutas son de alta calidad y la realidad es que saben muy bien. El xilitol es el edulcorante que utilizan, es un alcohol de azúcar con un índice glucémico (IG) bajo, aunque no cero. Para ser precisos tiene un IG de 13. Manejan una amplia variedad de sabores: fresa, frambuesa, bayas de la montaña, albaricoque, arándano y melocotón. View this post on Instagram A post shared by Nature's Hollow (@natures.hollow)

3. Polaner Sugar Free

Las conservas de frutas Polaner son muy similares a las de Smucker en términos de ingredientes. Sin embargo, existe una determinante diferencia y es su contenido en fibra, la razón es su mayor concentración de fruta. Además, este es el aspecto que la hace una de las variantes más saludables, ya que ese contenido en fibra reduce la cuenta neta de carbohidratos a 2 gramos por cucharada. Además, es una de las pocas marcas que maneja mermelada de uva cetogénica. Otros de sus sabores son: arándano, durazno, fresa, mra, albaricoque, naranja, frambuesa. View this post on Instagram A post shared by Polaner (@polaner)

4. Walden Farms

Walden Farms es una de las marcas más famosas en este ámbito, fabrican una tonelada de productos ultra bajos en carbohidratos. Por lo tanto, es simplemente una de las alternativas favoritas de las personas que siguen una dieta cetogénica, ya que en verdad manejan una amplia gama de productos que contienen 0 gramos de carbohidratos netos. La textura es un poco espesa y gelatinosa, por lo que es más difícil de untar. Sin embargo, el sabor está ahí, y sus beneficios para el peso y el control del azúcar en sangre ¡también! Entre sus sabores más famosos se encuentran: arándano, fresa, frambuesa, manzana, naranja y uva. View this post on Instagram A post shared by WALDEN FARMS MÉXICO (@waldenfarmsmx)

