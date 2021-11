Dicen que Daniel Bisogno tuvo que disculparse con Javier Ceriani. Chisme No Like en TV Azteca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hay muchos rumores alrededor de Chisme No Like y de su llegada a TV Azteca. Y uno de estos apunta a que Daniel Bisogno tuvo que disculparse con Javier Ceriani, conductor del famoso programa que de YouTube salta a la televisión. Y es que el éxito de este programa conducido también por Elisa Beristain es innegable.

Los rumores no han sido confirmados. Sin embargo tampoco es un secreto que entre el periodista argentino y el conductor más polémico de Ventaneando no hay una relación amistosa ni cordial como colegas del periodismo de entretenimiento.

En noviembre del año 2020 ambos conductores acapararon titulares. Bisogno lo llamó “pobre diablo” e incluso dijo que se inventaba notas. “Un pobre diablo como ése no da una”, dijo. Así también lo llamó “asqueroso”, entre otros adjetivos descalificativos, que no es necesario retomar.

El rumor aquí expuesto, sobre la supuesta disculpa, no ha sido confirmado. Lo que sí se sabe, porque tanto Javier Ceriani como Elisa Beristain lo aseguraron en su programa, es que Chisme No Like no perderá su esencia. Seguirán compartiendo el mismo tipo de notas, y no habrá censura. Elisa le pide a su público que les crean y sintonicen para que vean y sepan que ellos no están dispuestos a perder su orginalidad y su trabajo periodístico, el cual solo está comprometido con la verdad que ellos persiguen.

