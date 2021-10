Chisme No Like asegura que Toni Costa fue por su nueva novia al aeropuerto y dicen que Adamari López reaccionó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hoy todo parece indicar que Chisme No Like confirmó el nuevo supuesto noviazgo de Toni Costa con Evelyn Beltrán. Dicen que incluso el último mensaje de Adamari López en Instagram es tomando bando por el programa, prácticamente creyendo así todo lo que Javier Ceriani y Elisa Beristain han venido reportando sobre la relación del famosos coreógrafo de Univision.

Javier explicó que los que le conocen saben que a él le dicen el águila. Y que Adamari López lo sabe. Razón por la cual el argentino intepreta que este mensaje es para ellos, para así decirles que al menos en relación a estas coberturas, ella los apoya.

Pero, ¿qué fue lo que Adamari López escribió? Aquí sus palabras: “El único pájaro que se atreve a picotear el águila es el cuervo: se sienta sobre su espalda y le muerde el cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha contra el cuervo, no gasta ni su tiempo ni su energía en su atacante, simplemente abre sus alas y comienza a elevarse cada vez más alto en los cielos, cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego se cae por falta de oxígeno. Aprende del águila, enfócate y sigue subiendo, no todos podrán resistir tu altura”.

Según explicaron en Chisme No Like este mensaje lo compartió la puertorriqueña, justo cuando Toni Costa llegaba al aeropuerto de Miami para recoger a Evelyn Beltrán, confirmando así que su relación es un hecho consumado. Y que al parecer la joven ha llegado a la ciudad para pasar un romántico fin de semana con el papá de Alaïa.

De ser así las palabras de Adamari podrían también confirmar que ella no planea hablar sobre esto, que ella seguirá haciendo su vida y brillando ahora más que nunca. Con esto la mamá de Alaïa podría estar revelando que la reconciliación no existe ni existirá.

Con cada día que pasa Adamari López se aleja cada vez más de Toni Costa. Pero ojo que la conductora de Hoy Día luce siempre más hermosa y decidida a verse mejor que nunca. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

