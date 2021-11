Mariah Carey lanzará un nuevo sencillo navideño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para Mariah Carey, Halloween quedó atrás en el calendario festivo y ha dado comienzo oficialmente la cuenta atrás de cara a la temporada navideña, que resulta ser el momento de más trabajo para ella en todo el año.

Y para inaugurar la Navidad, Carey compartió un video en el que aparece destrozando las típicas calabazas del 31 de octubre con un gigantesco bastón de caramelo al ritmo de su famoso villancico ‘All I Want For Christmas Is You’ y en el cual aparece vestida con su mejor look de la época decembrina.

“Es tiempo de aplastar la calabaza y tratarla como un pastel, porque todavía tenemos que llegar al Día de Acción de Gracias”, se señala al final de la grabación que publicó en Instagram.

Cabe destacar que, para estas fiestas, la cantante tiene preparada, además, una sorpresa para todos sus fans en forma de un nuevo sencillo que, según reveló, se titulará ‘Fall in Love at Christmas’ y se estrenará este 5 de noviembre.

Se trata de una colaboración con el cantante Khalid y la joven estrella Kirk Franklin, responsable del éxito ‘Young Dumb & Broke’, de la que, por el momento, solo ha ofrecido un pequeño adelanto de 30 segundos que ha servido para confirmar que se tratará de una de sus poderosas baladas.

‘All I Want For Christmas Is You’ es un villancico que compuso Mariah en 15 minutos y que se ha convertido en una de las canciones más populares y millonarias de los últimos tiempos.

En 25 años, es decir desde su lanzamiento en 1994, se ha embolsado $60 millones de dólares por los derechos que genera dicha canción.

Así que ya llegó la Navidad, porque si lo anuncia Mariah Carey, no hay quién pueda negarlo.

