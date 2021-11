Mariah Carey responde de manera épica al bar en Texas que le prohibió reproducir su canción ‘All I Want for Christmas Is You’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya queda poco para que llegue la navidad y sin duda alguna se ha convertido en una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante que adentra a las personas a un nuevo comienzo, el final de un año, tiempo de regalos, reuniones familiares y -para los cristianos practicantes- una emotiva fiesta religiosa. Todos están en el derecho de celebrar esta festividad a su manera, ya sea escuchando músicas navideñas a principios de diciembre, reunirse en familia para realizar los platos navideños o adornar sus hogares.

Las melodías navideñas ha dado mucho de que hablar en los últimos años, principalmente porque detrás de esas canciones se encuentra un alto indice de polémica e incertidumbre que, a priori, puede no gustarle a los usuarios que anhelan celebrar de buena manera el inicio de estas fechas navideñas. Un caso similar le sucedió a la compositora estadounidense Mariah Carey, quien ha sido tendencia en redes sociales por diversos internautas que mostraron su descontento en redes sociales a un bar en Texas, que introdujo severas restricciones en la cantidad de veces que se puede reproducir el hit navideño de Mariah Carey ‘All I Want for Christmas Is You’ durante la Navidad.

Esta decisión no le gustó para nada a la productora musical y salió en defensa mediante una foto que compartió el columnista y crítico Kyle Smith, la cual a según fue tomada en Dallas, donde se logra apreciar en dicha imagen un letrero que dice todas las estrictas reglas en torno a la canción ‘All I Want for Christimas Is You‘. “Todo lo que quiero para Navidad eres tú’ de Mariah Carey se omitirá si se reproduce antes del 1 de diciembre. Después del 1 de diciembre, la canción solo se permite una vez por noche“, fue el texto que se lee en la fotografía que publicó el columnista estadounidense en Twitter.

Respuesta de Mariah Carey

Viendo la enorme cantidad que interacciones que tuvo el tweet de Kyle Smith en su cuenta Twitter, fue la ocasión perfecta para que Mariah Carey se uniera a la conversación y así mostrar su descontento con la medida no tan favorable tomada por el bar de Texas, el cual por los momentos se desconoce su nombre. La cantante compartió una foto en Twitter de ella misma portando una armadura frente a una escena de batalla para defender su lanzamiento navideño, dando a entender que se encuentra preparada para afrontar la contienda que se le avecina. Por algo la catalogaron como ‘La Reina de la Navidad‘.

El tema musical ‘All I Want for Christmas Is You’ fue estrenado el 24 de octubre de 1994 y actualmente tiene el récord mundial Guinness de la canción de vacaciones (Navidad / Año Nuevo) más alta en el ‘Hot 100’ por un artista en solitario.

