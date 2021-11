Corte Suprema confirma bloqueo para que inmigrantes con TPS puedan obtener ‘green card’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Corte Suprema invalidó una orden del Octavo Circuito de Apelaciones sobre inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS), lo cual complica a estos no ciudadanos aplicar por la Residencia Permanente, debido a su condición de indocumentados.

Los jueces del Octavo Circuito habían tomado una decisión sobre el caso de cuatro inmigrantes que demandaron al Gobierno del expresidente Donald Trump, pero su determinación iba en contra del fallo de los jueces del Máximo Tribunal de junio pasado, donde se explicó que aquellas personas con TPS habían ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, por lo cual no podían obtener una ‘green card’ por el hecho de estar protegidas bajo ese programa.

El 7 de junio pasado, la Corte Suprema dictaminó que los inmigrantes con TPS no los calificaba inmediatamente para una ‘green card’, aunque eso no significaba que dichas personas no puedan buscar opciones para la Residencia Permanente o deban dejar el país.

La opinión original fue escrita por la jueza Elena Kagan, quien consideró que los inmigrantes indocumentados, aún bajo protección de TPS, no pueden aplicar por una ‘green card’, debido a que se deben seguir lineamientos de la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA), la cual establece que un extranjero puede obtener Residencia Permanente si ingresó en forma legal al país.

El caso revisado por los ministros en junio fue el de José Santos Sánchez, originario de El Salvador, quien vivió en el país durante dos décadas y argumentó que cumplió con el mandato de ingreso legal, debido a que es beneficiario de TPS, pero su petición de Residencia Permanente fue rechazada ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Los jueces de la Corte Suprema consideraron que los indocumentados con esa protección migratoria temporal no fueron admitidos legalmente “y su TPS no altera ese hecho”, escribió en su opinión la jueza Kagan.

“Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país”, consideró. “Sánchez no ingresó legalmente y su TPS no elimina el efecto de esa entrada ilegal”.

Aunque los inmigrantes con TPS creen que serán deportados, expertos advierten que eso no ocurrirá, a menos que ya no califiquen para la protección temporal.

Una reforma migratoria en el Congreso podría ser benéfica para estos inmigrantes, pero el Congreso está estancado en el proceso de Reconciliación y no hay claridad sobre un posible avance de protección a indocumentados.