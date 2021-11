La desaparición de Chyno Miranda genera rumores. Le preguntan a su ex, si el cantante sigue con vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dicen que la enfermedad de Chyno Miranda le ha causado la muerte. Natasha Araos contestaba a las preguntas del público a través de los famosos cuestionarios de Instagram. Ahí le dijeron que se rumoreaba que su ex estaba muerto, de ahí que ésta ha tenido que dar una declaración al respecto. “Qué absurdo”, dijo la venezolana, quien además aseveró que ella no ve cosas de chismes, razón por la cual no sabía que se estaba diciendo esto sobre el cantante. Le aconsejó a sus seguidores a que tampoco hagan caso a esos comentarios de mala vibra.

Sobre esta información han comentado los fans de Suelta La Sopa, en donde se expuso la noticia a través de Instagram, y hay algunos que sí creen que esto ha podido suceder, y es que después de cómo la pareja manejó la noticia sobre su separación y divorcio, ya el público los cree capaz de esto. “Capaz y sí murió. Ella dice que no y en un año sale y dice que sí era verdad, que tiene un año de muerto como pasó con el divorcio”.

Otros también le dicen que no se preocupe, eso sí, tampoco se lo comentan en buen plan, simplemente le piden que deje de hablar. No todos tienen en buena estima a la modelo, y aún la ven como la villana en su historia con Chyno. Los fans le hacen ver que lo que más las interesa es que Alicia Machado va camino a la final de La Casa de los Famosos. “Natacha vete a dormir ya que nosotros estamos ocupados con el triunfo de nuestra reina y ganadora de La Casa de los Famosos, Alicia Machado. No estamos Para para tus estupideces. Recógete al buen vivir y deja al chino en paz“.

Hay quienes ya no creen en sus palabras como motivadora, todo indica que la imagen de Natasha Araos luego de su separación con Chyno Miranda ha quedado realmente afectada: “Sí, ya esa mujer aburre. Siempre se la dio de perfecta, tanto espiritual como fisicamente y ningunos somos perfectos, aunque vivamos en un mundo por Instagram de que todo es bello. Si ella según es feliz, que se calle la boca un rato. Ya aburre”.

