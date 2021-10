Nacho ha hablado con Chyno y revela cuál es su estado de salud actual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Nacho cuenta con Yandel y más (Justin Quiles y Zion) para lanzar a modo de remix su más reciente sencillo, “La Buena”, una colaboración que demuestra al cantante venezolano que puede contar con sus amigos y colegas.

“Muchos de mis colegas del género me dijeron ‘¡wow, me encanta esa canción!, ¡tuvo que haber ido mejor!’. Yandel fue el primero que me dijo ‘si quieres hacer el remix vamos a hacerlo, vamos a modificar ciertas cositas, vamos a acelerar el tiempo de la canción, cuenta conmigo’, y así pues conté con mis compañeros”.

¿Cómo van los planes con Chyno?

Bueno, fíjate, es difícil planificar con Chyno porque todavía, de mi parte, sigo como muchas personas en la incertidumbre de cómo va el avance de su salud, ¿sabes? Pero depende todo de eso.

Pero, ¿cómo le ves?

He hablado con él por teléfono. De hecho ayer me escribió y yo lo siento bastante bien. Solo falta esperar a que él esté listo, y que esté también dispuesto a que podamos hacer proyectos juntos.

¿Qué tal tu niña? ¿Qué es lo último con lo que te ha sorprendido?

Bueno, yo creo que lo más sorprendente de ella es la capacidad que tiene para comunicarse con la edad que tiene, porque tiene 1 año nada más.

¿Cuál fue la primera palabra que dijo?

La primera fue ‘papá’, esa no falló, ¡esa fue la primera!, ¡jajaja! (ríe orgulloso). Pero dice de todo, cualquier cosa que tú digas lo repite y lo cacha rapidito.

¿Y tus niños?

Mis niños muy contentos, yo creo que muy contentos, cuando los hijos tienen padres contentos los niños también están contentos.

¿Volverán a sacar un tema?

Sí, me dijeron ‘papi, sí queremos ir al estudio, queremos grabar’. Y justamente llamé al ingeniero, el ingeniero me dijo que no podía ese día, entonces tengo que esperar a que ellos les pique el gusanillo de frente.

