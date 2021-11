Francisca Lachapel recibe un mensaje sobre el color de su piel, y con elegancia ataca el racismo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Francisca Lachapel recibió un comentario en Instagram que la hizo lanzar un fuerte reflexión. Y es que uno de sus seguidores le comentó lo siguiente: “Ese color te hace ver oscura, mejor colores pasteles para tu color de piel”. Ante lo anterior la respuesta de la conductora de Despierta América ha recibodo el apoyo de muchísimas celebridades.

Aquí las palabras de la conductora de Univision: “Mi gente les agradezco todas sus comentarios y preocupaciones pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno!”. Hay que destacar que Francisca no atacó con ofensas las palabras recibidas, e invita a otros a que no se preocupen por cómo se ve el color de su piel, ya sea más claro o más oscuro. Los invita a que como ella superen esas preocupaciones.

“Si me veo más oscura no pasa nada. Pues porque lo SOY y amo serlo. Entendí que no hay un problema conmigo, el problema lo tiene el que me mira”, agregó.

“El regalo más grande que he recibido en mi vida es mi hijo y él tan chiquito me ha enseñado tanto. Con su nacimiento me he liberado de tantas estupideces con las que crecí, por él soy libre y porque quiero que él vea mi ejemplo y viva también con libertad. Muchos piensan que no hay nada malo con esos comentarios pero honestamente señores, esos comentarios pequeñitos, “inofensivos” pero en verdad tienen ese trasfondo racista y son los que destruyen poco a la autoestima, los que te llenan de complejos, son los que poco a poco te mandan a un lugar donde sientes que no te mereces nada”.

La invitación de Francisca no es ofensiva, pero sí poderosa: “Es hora de cambiar eso. Los quiero mucho”.

