Reportan dos muertos tras balacera cerca del hotel Hyatt de Puerto Morelos

La Fiscalía General de Quintana Roo reportó que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos de narcomenudistas, en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos, donde dos de ellos perdieron la vida.

El tiroteo se reportó cerca de las 15:00 horas en la playa del hotel Azul Sensatori, junto al Hyatt, cuando un comando armado irrumpió por la zona de playas donde sicarios abatieron a tiros a dos presuntos delincuentes que al parecer se desempeñaban como empleados en el centro de hospedaje antes mencionado.

Luego de dicho suceso, huéspedes de ambos resorts se vieron obligados a resguardarse ante la situación de alerta.

La @FGEQuintanaRoo informa que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos perdieron la vida en el lugar. No hay heridos de gravedad.



Información en proceso

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que recibieron reportes de una “actividad irregular suscitada en las inmediaciones de un hotel” en dicho municipio. Comunicado

Se reportó al 911 la presencia de sujetos armados en la zona de playa del Hotel Ziva en Puerto Morelos, quienes privaron de la vida a dos hombres los cuáles se presume son narcomenudistas.

No hay turistas lesionados de gravedad, ni secuestrados.

No hay turistas lesionados de gravedad, ni secuestrados. pic.twitter.com/UiFuKil9r2— SSP_QROO (@SSP_QROO) November 4, 2021

Las dependencias estatales rechazaron una versión en la cual se decía que habían “secuestrado a un sujeto”; además de afirmar que no hay ningún turista herido.

Huéspedes del Hyatt publicaron en redes sociales que personal del hotel les pidió resguardarse ante la situación de alerta; varios de ellos, se reunieron en el lobby. (1/2) Reportan balacera en Hotel Hyatt Ziva de #PuertoMorelos.



Esta tarde, se reportó que un comando de al menos ocho personas, fuertemente armadas, irrumpió a bordo de dos camionetas al hotel #HyattZiva en Puerto Morelos. Por el momento, se reportan dos muertos y un herido. pic.twitter.com/2qJHnUBV0p— Despierta TV (@DespiertaTvMx) November 4, 2021

Fue a través de las redes sociales que ciudadanos estadounidenses pidieron auxilio a la embajada de Estados Unidos en México para saber lo que ocurría y localizar a sus familiares. I am on call with the U.S. Embassy. If anyone can help, my husband and several others are at the Hyatt Ziva in Cancun. Men with guns stormed the beach and started shooting.

Please spread the word and get help on this. I have no idea what to do…



Please spread the word and get help on this. I have no idea what to do…— Andrew Krop (@akrop999) November 4, 2021

