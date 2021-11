Francisca Lachapel cuenta cómo fue el día que se dio cuenta que su relación con Franceso iba en serio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el día de los famosos “TBT” de Instagram, Francisca Lachapel compartió una fotografía que la hizo revelarle a su público, cómo fue que se dio cuenta que su relación con Francesco, su esposo, iba en serio. Y que además estaba, como ella dice: “enganchada”.

Según la conductora de Despierta Amérca esto pasó cuando su, para aquel entonces novio, la invitó a la boda de uno de sus mejores amigos. Evento para el cual ella se vistió para “pasar desparecibida”.

“Ese fue el día cuando Francesco terminó de amarrar conmigo”, cuenta Francisca en el inicio de su relato junto a esta imagen. Dijo también que para ese día ellos llevaban poco tiempo saliento cuando de repente estaba con él en la boda de su amigo.

“Allí llevábamos poco tiempo saliendo. De repente me invita a una boda de uno de sus amigos. Yo pensé: bueno… si me está invitando a la boda de un amigo la cosa va enserio así que ese día trate de darlo todo, así de sencillita me aliste para la boda, trate de pasar desapercibida”.

“Me acuerdo que Francesco me invitó a bailar y casi me da algo porque pues él no tenía cara de saber bailar honestamente y yo por dentro de mi dije: ¡Ay Dios mío ampárame! La vergüenza que vamos a pasar nosotros ahora mismo en esa pista de baile. Caminamos hacia la pista de baile y ¡pum! para mi sorpresa el hombre tomó el mando señores, se soltó a bailar desde el merengue y tiene swing hasta una salsa. Digo el baile no fue Perfecto pero si lo fue la química que tuvimos y la manera en la que el baile fluyó. Por eso empecé diciendo que ahí fue que el hombre terminó de amarrar conmigo”.

Muchos famosos están realmente complacidos con esta historia de amor, que parecía sacada de un episodio de telenovela. Hasta Lili Estefan reaccionó, comentando que le parecía una buena anécdota. Para el público que sigue a Lachapel, ella y su amado son una de las parejas más bonitas de la televisión.

