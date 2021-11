“Nueva York es demasiado cara y burocrática”: próximo alcalde Adams quiere que la ciudad tenga su propia criptomoneda, como Miami y Bukele en El Salvador

“Somos demasiado burocráticos, demasiado caros y demasiado difíciles para hacer negocios”, afirmó el recién electo alcalde de la ciudad, Eric Adams, al comprometerse a hacer que la ciudad de Nueva York sea más amigable para los negocios.

En una entrevista el miércoles en Bloomberg, al día siguiente de su contundente triunfo electoral, el demócrata ex policía Adams afirmó que “Nuestras agencias buscan formas de penalizar o multar. Estamos cambiando esa atmósfera por completo”.

Además, ayer Adams anunció que tomaría sus tres primeros cheques de pago como alcalde en “bitcoin”. “¡NYC será el centro de la industria de las criptomonedas y otras industrias innovadoras de rápido crecimiento!”, escribió en su cuenta Twitter. “¡Sólo esperen!”

Previamente Adams había prometido transformar la Nueva York en una urbe amigable con las criptomonedas y explorar el lanzamiento de la propia criptomoneda de la ciudad, al estilo del polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sin citarlo.

En su anuncio, Adams estaba desafiando en una “competencia amistosa” al alcalde de Miami, Francis Suárez, quien a principios de esta semana dijo que recibiría su próximo cheque de pago en “bitcoins”. Desde la pandemia, el republicano ha invitado públicamente a los neoyorquinos a mudarse a Miami, prometiéndoles mejor calidad de vida a menor costo.

Suárez fue reelecto el martes, con 79% de los votos. Ante su nuevo anuncio, Adams prometió no dejar que Nueva York se quede atrás, diciendo que también exploraría crear una moneda de la ciudad como lo ha hecho Miami. “(Suárez) tiene una MiamiCoin que está funcionando muy bien; vamos a mirar en la dirección para llevarla a cabo”, afirmó el demócrata.

Añadió que va a “ver qué está impidiendo el crecimiento de bitcoins y criptomonedas en nuestra ciudad”. El demócrata también enfatizó la necesidad de que la ciudad de Nueva York prepare una fuerza laboral local para trabajos en la floreciente industria de la criptografía. “Éste es el ‘Empire State’ y vamos a construir imperios”.

Desde junio Adams prometió hacer de la ciudad de Nueva York “el centro de los bitcoins”, un par de semanas después de un intercambio verbal con el alcalde de Miami por impulsar el éxodo de negocios y residentes desde Nueva York, recordó New York Post.