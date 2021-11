De ganar 0-3 a dejarse remontar al minuto 96: Barcelona pierde a Ansu Fati y vuelve a quedar en ridículo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un gol de Iago Aspas al último minuto culminó el acto de rebeldía del RC Celta en Balaídos, para empatar 3-3 ante el FC Barcelona. El partido lo perdía por tres goles al descanso, tras una primera parte de enorme pegada del conjunto catalán, que acabó acusando las bajas por lesión de Ansu Fati, Eric García y Nico González.

⏰ Final del partido

⚽ #CeltaBarça (3-3)

👟 Ansu Fati, Sergio & Memphis / Nolito & Aspas x2 pic.twitter.com/kCObZdi0Nw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

Sergi Barjuan mantuvo en su despedida el equipo que había ganado en Kiev. Necesitó poco para someter al Celta durante el primer tiempo, un equipo ausente, irreconocible, pese a que Aspas falló solo ante Ter Stegen al minuto 2.

Respondió de inmediato el Barcelona: dos aproximaciones, dos goles. Sin tener un dominio pleno, su pegada fue demoledora. En una acción mal defendida por el Celta, Ansu Fasti sacó un botín grandioso. Recogió un pase de Jordi Alba, se plantó ante Hugo Mallo y, también con Tapia delante, sacó un tiro seco, un gol sorprendente extraño para Dituro.

Ansu Fati, what a goal! 🔥 pic.twitter.com/td7HO0ofoT — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

Dominio del Barcelona

La siguiente ocasión también fue letal. Nico González regateó a Denis Suárez, se fue hasta la línea de fondo, pasó el balón hacia atrás y desde fuera del área Busquets clavó la pelota dentro de la portería. Dos lanzamientos, dos tantos.

Busquets with a perfectly placed finish 👏



Xavi already turning things around 😉 pic.twitter.com/kFvyodzfy4 — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

El Barcelona se acomodó bien al guión del partido. Con espacios entre las líneas, pudo moverse con soltura. Ansu Fati volvió a intentarlo mediada la primera mitad. El Celta mostró su peor versión en ataque. Nula profundidad, poco desborde, escasa pegada. Apenas tuvo oportunidades: Aspas probó con un tiro de falta; Tapia llegó forzado para rematar un saque de esquina.

La falta de puntería celeste contrastó con la eficacia catalana. El Celta estuvo lento para detener al Barcelona. En una jugada de tiralíneas, hilada a la perfección desde atrás con varios pases cortos, con la jerarquía de Nico González para desequilibrar, Memphis cabeceó un centro de Jordi Alba. Ese tercer gol fue un relámpago que deslumbró Balaídos en un primer tiempo brillante del Barcelona, solo manchado por la lesión muscular de Ansu Fati.

Ansu Fati was subbed off after suffering an apparent leg injury. pic.twitter.com/YuCLJbLtMQ— ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

Resurrección del Celta

El Celta abrió la segunda mitad con otro ritmo, un equipo más vivo, veloz, mucho más vertical. Tapia avisó a los dos minutos con un peligroso disparo que frenó Lenglet. Poco después, en un ataque celeste vertiginoso, el balón llegó hasta la izquierda, por donde apareció Javi Galán: chutó con fuerza, Ter Stegen despejó mal y Aspas aprovechó el regalo para marcar. 51' | 1-3 | IAGO IAGO IAGO IAGO IAGO IAGO IAGOOOOOOOOOO ASPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS#CeltaBarça #RCCelta pic.twitter.com/eNodWsL3wf— RC Celta (@RCCelta) November 6, 2021

Esa intensidad inicial del equipo de Eduardo Coudet flaqueó, pese a que siguió dominando. Se apoderó de la pelota, puso en problemas al Barcelona, pero no creo mucho peligro. El conjunto catalán se desinfló sin Ansu Fati y sin Nico González, también lesionado. Volvió a apretar el Celta: Galhardo pidió penalti de Mingueza, el árbitro anuló por mano un gol de Nolito. La resistencia visitante quebró con un centro de Cervi que cabeceó a gol Nolito. 73' | 2-3 | GOLITO GOLITO GOLITO GOLITOOOOO DEEEEEE NOLIIIITOOOOOOOOOOOO



¡De cabeza a pase de Cervi! 🔥#CeltaBarça #RCCelta pic.twitter.com/2qxQePfKJV— RC Celta (@RCCelta) November 6, 2021

El Barcelona reaccionó a ese gol. Consiguió frenar por momentos el empuje del Celta. Y se aproximó a la portería gallega con un tiro lejano de Riqui Puig o un disparo al travesaño de De Jong.

El Celta, con fe pero con menos frescura, mantuvo su plan de ir a por el tercer tanto, enérgico, encerrando al rival, con disparos de Araujo, de Javi Galán y uno final de Aspas desde fuera del área en el último minuto para empatar el partido, premio a un enorme acto de rebeldía futbolística en Balaídos. CELTA VIGO COME BACK FROM THREE DOWN AGAINST BARCELONA 😲😲😲 pic.twitter.com/pAwCYDHfDz— ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

Ficha técnica:

3. RC Celta de Vigo: Dituro; Hugo Mallo (Kevin, min. 45), Aidoo, Murillo (Araujo, min. 69), Javi Galán; Tapia (Cervi, min. 65); Solari (Beltrán, min. 45), Denis Suárez, Nolito; Aspas y Galhardo

3. FC Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Eric García (Araujo, min. 45), Lenglet, Jordi Alba; Nico González (Riqui Puig, min. 58), Busquets, De Jong; Gavi (Abde, min. 79), Memphis, Ansu Fati (Balde, min. 45) 🗣Las declaraciones de @DeJongFrenkie21 tras el empate en el #CeltaBarça pic.twitter.com/MaM8GikIpU— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

Goles: 0-1 Ansu Fati min. 4; 0-2 Busquets, min. 17; 0-3 Memphis (min. 34); 1-3 Aspas (min. 51); 2-3 Nolito (min. 73); 3-3 Aspas (min. 96)

Árbitro: Hernández Hernández (colegio canario). Amonestó a Solari (min. 37), a Tapia (min. 55) por parte del Celta; a Eric García (min. 29), Busquets (min. 88), Ter Stegen (min. 92), Abde (min. 94) y De Jong (min. 95) por parte del Barcelona

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Abanca Balaídos ante 13.146 espectadores. El RC Celta homenajeó antes del inicio del partido al exportero Sergio Álvarez, que hizo el saque de honor.

También puedes leer: Xavi busca a su primer refuerzo: juega en China y reemplazará al Kun Agüero