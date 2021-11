Hispana exhibe a mujer racista que exigió a su mamá no hablar español frente a ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De un tiempo a la fecha TikTok se ha convertido en una plataforma que ayuda a viralizar temas, ya sea un rescate como el de la niña de 16 años que desapareció de Carolina del Norte y que gracias a la señal de “necesito ayuda” que es muy popular en dicha plataforma pudo ser reunirse nuevamente con sus padres o bien el caso de racismo que en días recientes sufrió la hispana Estefanía Vizcaya.

Mediante la cuenta @estefaniavizcaya la mujer dio a conocer el acto de racismo que sufrió su mamá a la salida de un centro comercial.

En el video se puede ver a una joven pidiéndole a una persona que frente a ella no hable en español: “No te entiendo. Yo no hablo español y no tengo idea de lo que dices”.

El comentario que provocó que los usuarios enfierecieran fue cuando la mujer blanca le hace una prohibición: “No puedes hablar español frente de mí”.

La discusión aparentemente subió de tono ya que Estefanía respondió a la mujer, lamentablemente el video se cortó, pero el contenido es una muestra clara del acto de racismo que sufrió.

“Cuando alguien tiene el descaro de decirme que mi madre no puede hablar español frente a ellos, gente fea. Esta fue mi primera interacción racista”, escribió la Estefanía Vizcaya al pie del video.

Como era de esperarse, usuarios de que vieron el video reaccionaron a través de comentarios al episodio de racismo que vivió: “Ustedes sigan hablando en español”. “En Estados Unidos no hay una lengua oficial”. “Ay, Dios mío”. “¡Qué clase de persona es esta mujer!”. “Nadie te puede prohibir hablar en español, no dejes de hacerlo”. “Ahora resulta que hay que pedirle permiso a la gente para poder hablar en español”. “La pandemia no ha dejado aprendizajes a la sociedad”.

