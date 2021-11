Profesor propone a su alumna de 15 años ser amigos con derechos; directivos culpan a las alumnas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Más que indignados, así es como se sienten los padres de una adolescente de 15 años que fue acosada sexualmente al recibir una propuesta indecorosa por parte de su profesor de música a través de WhatsApp.



La madre de la niña tan pronto vio el mensaje se encargó de que todo Argentina se enterara de que el profesor de su hija le estaba proponiendo ser “amigos con derechos” a cambio de buenas calificaciones, así es que compartió la conversación en redes sociales y en cuestión de horas el tema se hizo viral.



El mensaje es el siguiente:



Acosador: “Estoy con el ventilador y casi desnudo por el calor”.

Víctima: “Ay profe, no creo que tenga que decirme eso”.

Acosador: “Dijiste que lo ibas a pensar”.

Víctima: “Tengo la cabeza en muchas cosas que no me acuerdo”.

Acosador: “Ok. Era eso de ser amigos con derechos… ¿Te acuerdas?”.

Víctima: “Ah, no, no lo tengo presente profe”.



Los padres de la niña también exigieron al colegio en el que estudia su hija que se hiciera cargo de la situación, sin embargo, recibieron la respuesta que jamás creyeron escuchar.



De acuerdo con medios locales, el colegio señaló que las alumnas son las culpables de las reacciones de los profesores por su forma de vestir, así como por sus actitudes.



La denuncia de la madre de la jovencita de 15 años animó a otras alumnas a revelar que también habían sido víctimas de acoso sexual por parte de otros profesores.



Hasta el momento se sabe que la escuela fue intervenida por las autoridades locales y que cinco profesores fueron despedidos por haber acosado sexualmente a más de una alumna.



Sin embrago, se desconoce cuál será el castigo que recibirán los profesores tras acosar sexualmente a una menor de edad dentro de las instalaciones de un colegio, donde los alumnos deberían sentirse seguros.

