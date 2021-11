Adamari López dice que tardó 22 meses en bajar de peso y poder lucir tan sexy como se ve con este mini vestido rojo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En ocasiones las comparaciones que se realizan con la imagen de la actual figura de Adamari López, y la de la Adamari de hace un año se hace para demostrar que su proceso de bajar de peso ha sido, lo que algunos señalan como, “demasiado rápido”. Mientras que otros recuerdan que lleva desde hace más de seis años intentando recuperar su figura.

Sobre esto ha hablado en sus redes sociales, haciendo uso de un comparativo. Junto a la publicación la puertorriqueña se ha sincerado con sus fans para decir: “Tantas razones para estar feliz y satisfecha de lo que ha sido mi experiencia viviendo un estilo de vida saludable de la mano de @ww“.

Agregó: “Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras. La parte más importante es la de mantenerme y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo hoy puedo celebrar. Hoy no solo te invito a que te unas, pero a que conozcas el nuevo programa de puntos: PersonalPoints. Por primera vez cada uno tendrá su programa de puntos completamente personalizado. No hay dos planes iguales”.

Ahí Adamari explicó cómo funcionará la app para cada uno que quiera unirse al plan: “En el app encontrarás incluso una manera de ganar puntos por tomar agua, comer vegetales y vivir una vida saludable! Yo estoy encantada y uso esa herramienta cuando quiero aprovechar y darme alguno de esos gustitos que me han visto disfrutar últimamente! Enfócate conmigo y sigamos cuidándonos mucho! Únete a mí y usa mi código ADAMARI10 por $10 de descuento en ww.com #Wellnessthatworks #PersonalPoints“. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

