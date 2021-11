Evelyn Beltrán presentó al amor de su vida en Instagram. La mexicana es la mujer que dicen, robó el corazón de Toni Costa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Evelyn Beltrán es una modelo preciosa. A través de Instagram ahora los seguidores de Toni Costa pueden conocer un poco más de esta belleza, que al parecer ahora ha dejado abierta su cuenta en esta red social. En la cual además ha presentado al hombre, que según sus palabras, es el amor de su vida.

Este hombrecito tan guapo es el dueño del corazón de esta belleza mexicana, que al parecer conquistó el corazón de Toni Costa, ex de Adamari López. Y es que ahora el rumor de su romance ha cobrado mayor fuerza, porque la mismísima Adamari le confesó al programa Al Rojo Vivo que su relación con Toni no tiene reconciliación posible.

En sus redes sociales, Evelyn Beltrán comparte imágenes de su día a día. Además, expone su sentido de la moda, y parece que le gusta mucho mostrar sus largas piernas, con mini vestidos, los que además seducen por sus escotes profundos y en v. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán 👑 (@evelynbeltranoficial) View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán 👑 (@evelynbeltranoficial)

El público no rechaza la idea de que Toni Costa rehaga su vida. No rechazan a Evelyn Beltrán como su supuesto nuevo amor. El público sólo dice estar cansado de las declaraciones de Adamari López, así se lo hicieron saber a la conductora en la sección de comentarios del post de Al Rojo Vivo. “Hasta cuando adamari Dios”, escribió alguien hoy, en el último post sobre este tema en el Instagram del programa que fuera conducido por María Celeste Arrarás. “Ya Adamari se compró Telemundo o qué. Ya aburren con ese tema”.1 View this post on Instagram A post shared by Al Rojo Vivo (@alrojovivo)

El día que publicaron parte de la entrevista con la ex de Toni Costa el público manifestó su descontento, incluso la señalan como el posible problema en dos de sus relaciones fallidas. “Ella se ve que es dulce por fuera pero medio problematica en pareja”, comentó alguien. View this post on Instagram A post shared by Al Rojo Vivo (@alrojovivo)

