Chisme No Like: “Estos cínicos… Suelta La Sopa tuvo el descaro de pedirle a Carolina Sandoval que les mandara un videíto”

Parece que la productora de Suelta La Sopa le envió un correo a Carolina Sandoval para que enviara un video para celebrar el octavo aniversario, y último del programa al aire por Telemundo. Y no sólo esto. Según Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, del programa también le pidieron enviar otro saludo pero éste navideño, y es que Suelta La Sopa verá su final en la cadena televisiva en diciembre de este 2021.

Elisa Beristain y el argentino están realmente conmocionados por la información y es que no es un secreto que de dicho programa corrieron a “La Venenosa”, durante la pandemia, y que la venezolana se enteró de su despido gracias a que Chisme No Like dio la información en su programa, hecho que después ella misma corroboró cuando obtuvo la confirmación.

El público de Carolina Sandoval está realmente indignado por esto, y es que ella ni siquiera habla de sus antiguos compañeros. Tampoco ha cimentado su éxito en las redes sociales hablando de SLS. Al contrario, “La Venenosa” se niega a mencionar al programa. El nombre de éstos no aparece ya en su vocabulario, y tampoco le gusta verse vinculada al mismo.

El aniversario de SLS ya pasó y como es evidente ningún saludo de Carolina Sandoval se expuso en la fiesta. Se espera que ningún saludo de ella se vea en la despedida del show liderado por Carlos Mesber en la producción y por Jorge Bernal en la silla de moderador.

