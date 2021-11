Demi Lovato reveló que estaría dispuesta a tener una relación amorosa con un extraterrestre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Se han visto casos en cómo una relación amorosa nunca llega a trascender por diversos motivos, y eso a la vez, mentaliza a las personas a indagar en varios atributos requeridos que pueda tener esa mujer o hombre ideal para considerarlo alguien perfecto. A Demi Lovato no se le ha conocido ninguna relación sentimental desde que terminó con Max Ehrich en septiembre de este año, debido a que ella nunca llegó a conocer realmente al hombre que próximamente se iba a convertir en su esposo.

Este acontecimiento hizo que Demi Lovato ya perdiera la fe en los seres humanos y ahora quiere probar suerte con otro ser, pero no del Planeta Tierra específicamente. La celebridad estadounidense estuvo como invitada en un nuevo episodio de la serie de Facebook Watch ‘Face to Face’ conducido por la cantante Becky G en donde Demi Lovato comentó su experiencia al ser denominada como una persona gay no binaria, toda el aprendizaje que tuvo en tiempos de cuarentena, la meditación, la espiritualidad, e incluso manifestó sus deseos en llevar adelante una posible relación amorosa con un extraterrestre.

La posible relación de Demi Lovato con un extraterrestre ya venia surgiendo desde algunos meses atrás, pues ella aseguró anteriormente que había tenido la oportunidad de ver con sus propios ojos un platillo volador mediante una excursión de fin de semana en la búsqueda de posibles ovnis, y no solamente ha logrado verlos, sino que también intentó comunicarse con ellos. Posteriormente, Demi Lovato reveló que el término ‘aliens’ es ofensivo para los extraterrestres y propuso una alternativa para no llamarlos así.

Por otra parte, la intérprete de ‘Mayores’ quedó totalmente asombrada con la respuesta de Demi en mostrar interés sobre el mundo paranormal y no dudó ni un segundo en plantearle la siguiente pregunta: “Si hubiera un ET que cumpliera con todas las características para ser considerado la pareja ideal, ¿saldrías con un ET?”. La respuesta de Lovato fue inesperada y solo tardó unos segundos en responder: “¡Sí, absolutamente!“.

“Estoy tan cansada de los humanos. Estoy tan cansada de los humanos y de sus mie*% humanas. “Estoy tan cansada de eso. Tráiganme un extraterrestre. Tráeme un ET“, manifestó la cantante de 29 años entre risas. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

Sigue leyendo: