Salma Hayek develará su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

No cabe duda que Salma Hayek está viviendo el mejor momento de toda su carrera en la industria del séptimo arte. Hace pocos días la actriz veracruzana asistió a la premiere de su próxima película ‘House Of Gucci’ en Londres, una producción cinematográfica que promete triunfar en la venidera temporada de premios. Salma Hayek tendrá el honor de compartir pantalla con diversos actores reconocidos como Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino y Jeremy Irons.

Además, la celebridad mexicana cumplió su sueño en interpretar por primera vez a una heroína del Universo Cinematografico de Marvel (UCM) personificando al personaje Ajak en la cinta ‘Eternals’, la cual fue dirigida por la ganadora del premio Òscar Chloé Zhao. Todos estos logros han catapultado a Salma en lo más alto de su profesión a nivel internacional, y por ese motivo la actriz mexicana de 59 años recibió una noticia el pasado sábado que nunca olvidará y quedará por siempre en su baúl de recuerdos: develar su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Se supo anteriormente que la petición de Salma Hayek para develar su estrella en el Paseo de la Fama fue aprobada en junio de este año; sin embargo, un comunicado emitido por la Cámara de Comercio de Hollywood informó que la productora mexicana develará su propia estrella el próximo viernes 19 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles. Después de haberse anunciado dicha noticia, Salma Hayek compartió un post en su cuenta de Instagram agradeciéndole a todos sus fans su emoción al haber sido condecorada con este hito.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”. Salma Hayek

Asimismo, la agencia EFE reveló que Salma Hayek estará acompañada en la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a Adam Sandler, con quien tuvo el honor de compartir pantalla en las películas ‘Son como niños’ y ‘Son como niños 2’, y también la acompañará la cineasta china Chloé Zhao.

Cabe destacar que Hollywood Boulevard es una de las principales calles de Los Ángeles, pues en esa avenida se encuentra el reconocimiento de más de 2.500 celebridades alrededor del mundo. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

