Carolina Sandoval abre su corazón, admite sus miedos y cómo lucha día a día para no dejarse comer por el pánico

Aprovechando el estreno de su nuevo podcast “Cuéntamelo Todo” (Pitaya), Carolina “La Venenosa” Sandoval contó todo en esta encuesta donde la ex presentadora de “Suelta la Sopa” completa la frase…

“Cuéntamelo Todo” es… Una especie de voz para la gente que tal vez no se atreve a contar lo que yo sí voy a decir. No voy a revelar nombres, estamos invitando a que las personas me utilicen como Cuéntaselo a Carolina, que Cuéntamelo Todo te va a dar la posibilidad de nunca ser la que protagoniza la historia que está contando.

Lo primero que hace al despertar… Es agradecerle a Dios, orar, meditar, porque creo que esas tres cosas me mantienen en balance.

Se siente querida cuando… Cuando se trata de mis hijas, ese “te extraño muchísimo” en la mañana de mi hija mayor que no vive ahorita aquí, ¡Aw! ¡Me da en el corazón! O mi Amalia Victoria cuando se va al kinder con el papá, que me diga: ¡Te amo! ¡Te amo hasta los planetas! Y yo ¡ayy!, ¡derretida!

Le falta por aprender… El desapego en su totalidad. Hasta vender mis autos es un problema porque ¡ay, no!, es que con ese carro, ¡yo me acuerdo! Esto (una figurita) me lo regaló mi amiga Pia para que siempre tenga esa desconexión de cualquier cosa que vibre de otra manera que no sea positivo.

Lucha con ella misma porque… Tengo que dormir ocho horas. Yo que tengo trastorno de ansiedad, dormir es fundamental, pero dormir completo y de calidad. Yo he estado en conciertos de Marc Anthony, cuarta fila y se me ocurre voltear hacia atrás y veo la gente, porque la ansiedad también tiene conexión con la claustrofobia, agorafobia, otras fobias, y yo me acuerdo estar en ese concierto donde volteo y veo ese gentío y empiezo a pensar “¿y si esto se cae?, ¿donde está la salida más cerca, y quién me va a salvar?”. Y sí, a mí me han dado episodios de ansiedad y ataques de pánico.

La ansiedad se supera si… Respira diafragmáticamente, pon tu canción favorita, vas a sentir que el mundo se está acabando, pero tienes que saber que eso va a parar. Si ya te has controlado la salud, que eso es lo que pasas, también con los ansiosos, yo soy hipocondríaca y así como te digo que tengo psicóloga, psiquiátrica, tengo cardiólogo, endocrinólogo, tengo gastroenterólogo; yo todo me lo reviso, entonces, al tú saber que tu cuerpo está saludable, ya tú sabes que esos diez, quince minutos ¡horrorosos!, ¡es horrible!, se te van a pasar.

