Carolina Sandoval: “Marlon Moreno fue uno de esos seres que marcó mi vida”

Carolina Sandoval está de estreno, tiene su propio podcast llamado ‘Cuéntamelo Todo’, y a su mejor estilo, en el primero se lanzó con todo hablando de lo que le sucedió con un entrevistado muy especial, cuando estaba trabajando en ‘La Tijera’: “Marlon Moreno fue uno de esos seres que marcó mi vida”.

Sí habló del día que conoció a su amor platónico, cuando el actor colombiano protagonizaba la narco-serie ‘El Capo’. Y lo que pasó e hizo antes, durante y después de la entrevista.

En exclusiva entrevistamos a ‘La Venenosa’, quien nos habla de ese paseo en limusina, y el por qué dice que el actor marcó su vida profesional y la personal.

-Debutas con podcast: ‘Cuéntamelo Todo’ y mi pregunta, y me imagino que la de todos ¿Qué más vas a contar?

Carolina Sandoval: ¡Ay Dios mío señores!, no pretenda que voy a ser como la mera, mera del mundo del espectáculo y de las noticias Mandy Fridmann, no voy a contar lo que ella cuenta, yo me entero de las noticias por ella… En esta nueva aventura, en este podcast, voy a contar muchas cosas que se han quedado archivadas, no he contado todo, hay para seguir hablando… Estoy muy contenta porque de eso se trata, de una Carolina más íntima. Abrir ese espacio de cosas que sé que a este nuevo público le va a interesar, uno no debe de pensar que ya los consiguió a todos, y que toda la gente que te sigue en una plataforma te va a seguir en la otra, humildemente he llegado aquí para que la gente me descubra, y vea otras facetas de una servidora.

-¿Cómo te sientes de entrar en este nuevo mundo?

Carolina Sandoval: Una responsabilidad grandísima porque voy a ser esa que te va a acompañar en algún momento en donde te quieres salir, tal vez, de la realidad, o de lo que está pasando, y saber que conmigo se van a reír, es algo que estoy segura es que en estos primeros episodios, en donde hemos decidido tal vez sacar a esa Carolina niña, la de ahora le tocó crecer y hace cosas a veces aventureras, arriesgadas, está en línea de la crítica… Pero esta va a ser como la niña chiquita… No hay una fórmula, no pretendo imitar a nadie, tengo mucha gente a la que veo que le va súper bien a Josmari Goyso, Alejandra Espinoza, me encanta lo que hace una Erika de la Vega, y no descubrí el agua caliente.

Carolina Sandoval estrena su propio Podcast. Foto: Latin Iconos

-En el primer podcast no escuché a la niñita que me estás diciendo, escuché a una mujer que revela la sexualidad de su mamá y su papá, y revelas una historia que viviste con un famosos, ¿Por qué decidiste revelar tu relación platónica con Marlon Moreno?

Carolina Sandoval: Yo no estoy admitiendo que fue con él, yo solamente dije que era un antihéroe… ¡Qué fuerte se la ponen a uno!… Amor platónico total, ¿quien no se ha enamorado del personaje de ‘El Capo’?… Vamos a quitarnos las caretas, y al ‘César lo que es del César’. En el momento en el que sale ‘El Capo’, todas las que en la vida habíamos visto un narcotraficante, nos dejamos el Rosario a un lado, y dijimos: “Ven acá espérate un momento, yo puedo ser una de las muñecas de la mafia”… Fue muy interesante contarlo porque yo en esa primera etapa del podcast ni anote hablar de esto, ni nada por el estilo, porque la vida de las personas se respetan y lo dijiste de una manera súper elegante y eso fue, ‘amor platónico’ por una periodista enamorada de su entrevistado, que era una tarea de mi programa en ese momento, ‘La Tijera’…

De verdad lo que describí de lo que sucedió en ese momento, cuando me lo encontré en el aeropuerto, cuando me monté en la limosina, la química que tal vez tiene con un personaje, y que ojo, no se lo recomiendo a los periodistas, no se estén enamorando de su fuente, que eso tampoco los va a llevar a ningún lado, les va a traer problemas. Tal vez lo saqué a relucir porque era algo muy bonito, poder ver que detrás de un personaje hay una gran persona, un hombre inteligente… Con las personas que he logrado conocer más allá de mi labor periodística, la que sea, no me importaba como sea titulada, ni tildada y juzgada, he conocido gente muy valiosa, y Marlon Moreno definitivamente fue uno de esos seres que marcó mi vida profesional, y tal vez mí vida personal porque era encantador, tenía ese toque que no todos los artistas tienen, porque hay actores que se les sube cuando están en un personaje que marca sus vidas, ese personaje marcó su vida, y nunca lo vi fuera del piso.

-¿No te decepcionaste?

Carolina Sandoval: No, todo lo contrario, no hay manera de desilusionarse con un hombre con el que podrías hablar el día entero y nada del mundo del espectáculo, es un hombre muy sabio, un hombre que tiene un background impresionante, su nivel de lectura, su enfoque de la vida, es interesantísimo.

Por eso es que, tal vez, en esta etapa que vemos actores de Netflix, que ya los artistas de la tele han querido subir a otros lugares, es bonito ver que el que llega a esos lugares, ya la típica telenovela. Ojo, no estoy queriendo sacar la importancia de las telenovelas, pero es que ya la historia rosa se quedó en un nivel del recuerdo bonito, yo me enamoré de ‘Topacio’, yo fui la televidente de la ‘Dama de Rosa’, yo vi ‘La Usurpadora’, todas las que quieras, yo te las nombro, soy novelera, pero creo que estos personajes como un Marlon Moreno, por eso están ahorita en plataformas de otros voltajes, porque ya tenían que mostrar otra cosa, su nivel intelectual no daba para eso.

-¿Hasta cuando llegó esa relación platónica?

Carolina Sandoval: No sería bueno definirlo como una relación porque de verdad no hubo una relación, yo creo que a cualquier persona le hubiese gustado mucho tener una relación con él, porque vuelvo y te digo es un caballero, es un ser interesantísimo, pero bueno como persona tal vez del medio, viviendo en dos países, teniendo historias tan distinta y en momentos particulares, seguramente eso no habría trabajado… Soy de las que piensa es que lo último que me podía ocurrir en mi vida era casarme con un actor, con un cantante, trabajando en el medio, porque es que ya yo soy muy explosiva a pesar de que si me hablas en particular de él, ya son muy conocidos, ya estar dos personas en el medio, ya pienso como que no, más bien admiro a los que tengan una relación y sean los dos actores, eso no es fácil, ese montón de cosas pasando ahí, con tantas cámaras, incluso con los egos, porque no tiene que ser malo por eso definitivamente creo que no, no va para ningún lado. Por eso las que han tenido novios o esposos artistas terminaron con un empresario, con un ejecutivo, con otra rama de hombre porque eso no.

Carolina Sandoval. Foto: Carolina Sandoval

-Una de las cosas que se pregunta la mayoría de las personas ¿Hay algo que no muestres? ¿Cómo haces para estar todo el tiempo tan activa, tan en exposición, y resguardar tu intimidad?

Carolina Sandoval: Desconectar para conectar, teniendo el balance y haciendo lo que las personas que han tenido éxito a nivel personal, emocional y profesional hacen. Hay que hacer el esfuerzo de desconectar para conectar, no importarte lo que otra persona piense de lo que estás haciendo, porque nunca vas a complacer a alguien.

-Eres una mujer valiente que te atreves a la exposición, aún sufriendo de ansiedad, ¿cómo lidias entre preservar tu salud y hacer lo que amas?

Carolina Sandoval: Contarlo es algo terapéutico, porque poner tus fragilidades a la orden del día de los que te quieren, de los que no, es poder que ellos sientan que no estamos exentos a que nos pase algo como esto. Nadie quiere tener ansiedad, ninguna persona que sufre de algo, de lo que sea, de hipertensión, de azúcar en la sangre, de lo que sea, quiso tener eso.

Ese trastorno de ansiedad es un desbalance químico, en este caso, yo trato de alejar todo lo que tenga con medicamentos, lo mío es medicina holística, son terapias con psicólogos, es procurar la alegría y tratar de asimilar la tristeza desde no la culpa ni la responsabilidad, sino de que a todos se nos va a morir alguien, todos vamos a tener una discusión con alguien, todos vamos a tener que desapegarnos de algo, y aprender todos los días, no sentir que está haciendo menos por hablarlo.

Lo primero que viene es la ansiedad, y lo segundo son los ataques de pánico horribles, y yo prendí la cámara en YouTube y a mi esposo no le gusta porque me dice: “No me gusta verte así, no me gusta verte debilitada, verte apagada, verte pálida, verte como no eres”… Y yo le digo: “A mí me gusta que la gente vea que ‘La Venenosa’ también se pone así, a mí me gusta que la gente diga, wow, yo no soy la única persona”… Cuántas personas seguramente he rescatado de un ataque de ansiedad cuando van viendo en mis videos. Es de valientes, y no me siento mas valiente que nadie.

-Hace casi dos años estabas luchando otras batallas, ¿te imaginabas que dos años después ibas a ser esta mujer tan exitosa, que pisarías la Casa Blanca, y que ahora estrenarías hasta tu propio podcast?

Carolina Sandoval: Ya sabía que era exitosa, porque Dios me tenía con la misión de poder decirle a las personas que yo no soy exitosa por algo que yo realice. Yo soy exitosa cada mañana que despierto, soy la misma de siempre y siempre lo he sabido, y tal vez el saberlo, me puso en la posición de estar observada… No me creía más que nadie, pero sabía mis alcances, y sabía que con mi perseverancia todo lo que yo quisiera lo iba a lograr, lo único que le recomiendo a la gente es que crean en ellos, la típica frase, si el cliché que les han dicho, si crean en ustedes, porque si ustedes no creen en ustedes los van a pisar, lo van a malograr, si un día no tienen lo que tienen ahorita, créanme que lo que viene es maravilloso.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A CAROLINA SANDOVAL EN VIDEO:

