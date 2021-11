Película de horror: hombres se balean en calle de Nueva York a plena mañana, rodeados de caminantes

Confirmando la violencia armada que vive la ciudad, un video impactante publicado por el Departamento de Policía de Nueva York muestra a unos hombres que al acercarse se abrieron fuego en una calle del Bronx la mañana de ayer, rodeados de caminantes.

La policía dijo que el tiroteo sucedió justo antes de las 10 a.m. en St. Ann’s Avenue, cerca de East 139th Street, en el vecindario Mott Haven del distrito.

El video de vigilancia captó a dos parejas masculinas caminando frente a frente en la acera cuando de repente dos de ellos sacan armas y abren fuego a quemarropa. Uno de los tiradores continúa disparando mientras los otros individuos se dispersan en medio de los disparos. Milagrosamente, no se reportaron heridos ni daños a la propiedad como resultado del tiroteo, informó Pix11.

La policía de Nueva York publicó el video pidiendo ayuda del público para localizar a cualquiera de las personas que se ven en las imágenes. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Durante los primeros 10 meses de 2021, la ciudad sumó 1,324 balaceras, un aumento de dos docenas en comparación con la misma época del año pasado y casi el doble de los niveles pre pandémicos. En muchos casos las víctimas son caminantes alcanzados por balas perdidas.