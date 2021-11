Carolina Sandoval sobre Juan Pablo Dos Santos: “Me cautivó y me motiva”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval tuvo una visita muy especial en su casa. El modelo, motivador y conferencista Juan Pablo Dos Santos atravesó la puerta del hogar de “La Venenosa” para compartir con ella su motivadora historia de vida. El atleta amputado fue recibido por la venezolana en medio de gritos de emoción.

“¡Qué bello, qué bello! Estamos recibiendo al hombre más guapo que yo he visto el día de hoy, perdón a mi esposo”, expresó Sandoval mientras Dos Santos entraba a su casa sonriendo.

“La Venenosa”, sin perder tiempo, comenzó a contar de qué manera Juan Pablo Dos Santos y su historia han influido en ella. “Me cautiva y me motiva. Yo siempre hablo de la celulitis, en todo ese ataque brutal que hay en las redes sociales por el bendito físico. Ya yo no digo ‘tengo celulitis’, pero tengo muchas niñas que me siguen y me siguen porque decidí mostrar mis piernas con celulitis”, dijo Sandoval.

En una conmovedora entrevista, Dos Santos y Sandoval conversaron sobre los retos que ha enfrentado el venezolano que sufrió un accidente automovilístico que ocasionó que tuvieran que amputarle ambas piernas. El joven conferencista reveló que en sus redes sociales muestra sus logros, pero también busca mostrar la realidad que vive día a día.

“Yo soy un chamo que va para adelante, que ha logrado muchas cosas, que gracias a Dios hoy he podido estar mejor, que he logrado sacar los abdominales, los brazos fuertes, pero también hay cosas muy simples como bajar una escalera que me cuestan muchísimo”, expresó el venezolano.

Soñaba con ser futbolista

Los sueños de Juan Pablos Dos Santos cambiaron de un día a otro. Su anhelo de convertirse en futbolista fue sustituido por el deseo de volver a caminar. Él lo afirma, asintiendo con la cabeza, mientras Carolina Sandoval cuenta parte de la historia.

“Yo no recuerdo bien el último día que jugué fútbol. Si yo corrí con todas las ganas o si jugué un partido más y hoy en día siempre trato de recordarlo porque es muy importante: no sabemos qué día vamos a perder algo”, expresó Dos Santos.

La entrevista en El Trasnocho con Caro estuvo llena de mensajes motivadores por parte de ambos venezolanos. Sandoval también habló de la ansiedad que está viviendo en estos momentos. “Yo antes también dejaba de hacer cosas por miedo”, le dijo Dos Santos.

La entrevista, que duró casi 35 minutos, se puede ver en el Instagram de @venenosandoval. Además, en las stories de su cuenta, “La Venenosa” compartió videos de su madre conversando con Juan Pablo Dos Santos.

