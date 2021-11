En Chisme No Like reportan que Adamari López conquetea con el actor cubano Adrián Di Monte

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Javier Ceriani informó en Chisme No Like que Adamari López tiene un brillo nuevo en los ojos y esto es gracias al actor cubano Adrián Di Monte de 31 años de edad. Según el argentino Adamari lo vio y le gustó. Éste que tenía novia ahora parece ser un hombre soltero, y la ex de Toni Costa podría tener el camino libre para conquistarlo.

Adamari López le confirmó al programa Al Rojo Vivo en conversación con Azucena Cierco que no existe reconciliación posible con Toni Costa. Con estas palabras de la puertorriqueña muchos aparentemente confirmaron que el coreógrafo de Unvision posiblemente está en una relación sentimental con Evelyn Beltrán, una mujer hermosísima que se ha dado a conocer a través de sus redes sociales.

Toni aún no ha confirmado su relación con Evelyn Beltrán, pero la negativa de Adamari López a retomar su relación podría confirmar las palabras de Javier Ceriani, quien en Chisme No Like fue el primero en asegurar que Toni ya tenía un nuevo amor. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán 👑 (@evelynbeltranoficial)

Adamari López por su parte se ha mantenido en Instagram disfrutando con publicaciones divertidas para Tik Tok y los reels de la famosa red social. En donde ha dejado entrever que ella está feliz sola. Y aseverando que lo mejor que puede hacer una persona cuando alguien en su vida ya no quiere formar parte de ésta es dejarlo ir. ¿Mensajes para Toni Costa? Quién sabe. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

