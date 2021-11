Viajes del presidente Biden a sus casas en Delaware han costado casi $3 millones a los estadounidenses

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los viajes de fin de semana del presidente Biden a sus casas en Delaware no han salido nada baratos, y es que ha trascendido que estos han costado casi $3 millones de dólares tan solo por su sistema de seguridad, según datos de los registros de gastos del Servicio Secreto.

El equipo de seguridad de Biden gastó $1.96 millones de dólares en 16 viajes a sus casas en Delaware este año. Cabe señalar que hay otros nueve viajes que aún no se cuentan, pero que se calcula que elevarán el monto total a $3 millones de dólares, de acuerdo con el New York Post.

Esos 25 viajes los ha hecho el presidente en solo 43 semanas que lleva en el cargo.

Además, el precio real para los contribuyentes podría ser más alto, ya que el Pentágono no ha dado a conocer los costos de los viajes en helicóptero Air Force One y Marine One.

“La mayoría de los estadounidenses saben que esconden a Biden porque no es apto para el cargo. De lo que tal vez no se den cuenta es de que están pagando enormes cantidades de dinero para que lo acuesten en la cama en Delaware todos los fines de semana”, se burló un ex funcionario de la Casa Blanca de Trump que permaneció en el anonimato, de acuerdo con el New York Post.

Los gastos documentados cubren principalmente hoteles y autos de alquiler para agentes del Servicio Secreto, así como pasajes aéreos y boletos de tren para que lleguen hasta Delaware.

“Los costos de los viajes presidenciales y la seguridad son de obvio interés público”, dijo Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, organización que obtuvo los registros de los gastos bajo la Ley de Libertad de Información.

Fitton señaló que los registros de gastos que les entregaron están incompletos y dijo que para él era frustrante que después de años de litigio a través de dos administraciones presidenciales, el Servicio Secreto y la Fuerza Aérea todavía están bloqueando los costos de los viajes presidenciales.

La cuenta del Servicio Secreto de aproximadamente $3 millones por los 77 días que Biden visitó sus casas en Delaware supera por mucho los $2.4 millones en costos del Servicio Secreto para proteger a Trump en los 99 días que pasó en su campo de golf de Bedminster, Nueva Jersey, durante cuatro años que estuvo en el cargo.

Desde que asumnió el cargo de presidente, Biden ha visitado 22 veces su casa de Wilmington, Delaware, y tres veces su casa de Rehoboth Beach. El mes pasado, elmandatario dio un paseo por la playa con la primera dama Jill Biden mientras un barco de la Guardia Costera patrullaba en alta mar.

Además, Biden también ha estado en Camp David en Maryland durante 11 fines de semana.

