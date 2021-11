Carolina Sandoval: “Yo sería una irrespetuosa conmigo si regreso a un lugar donde no me trataron bien”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina “La venenosa” Sandoval volvió a referirse a Suelta La Sopa, el programa de Telemundo del que salió en el año 2020. En esta ocasión, la venezolana lo hizo mediante su aparición en Chisme No Like, el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

La conductora del programa comentó que, de muy buena fuente, se conoció que a Sandoval la estaban buscando para participar en la etapa final de Suelta La Sopa, show que llegará a su fin en diciembre. “En un lugar te estaban buscando, a pesar de que ya no estás ahí, como si no hubiera pasado nada, para tenerte de nuevo ya que ese lugar ya va a llegar a su fin”, le dijo Elisa Beristain a Sandoval.

En una tajante declaración, “La venenosa” expresó: “Sería una irrespetuosa conmigo si yo regreso a un lugar donde no me trataron bien”, haciendo referencia al programa Suelta La Sopa.

En su discurso, la venezolana también indicó que se niega a volver a trabajar en programas de espectáculos y se lo ha hecho saber a Ceriani y Beristain, quien le ha propuesto que la sustituya en Chisme No Like cuando ella no pueda estar. “Los respeto, son los meros meros, pero me rehúso a volver a hacer espectáculos”, señaló en su respuesta a las propuestas que ha recibido de los conductores de Chisme No Like.

Sandoval, quien cumplirá 48 años de edad la próxima semana, dijo que por sobre todas las cosas debe amarse a sí misma para poder amar a sus hijas, su madre y su familia. Por tal razón considera una falta de respeto “para la persona que más me importa en la vida”, es decir, ella misma, que regrese a participar en la etapa final del programa en el que estuvo por siete años.

La salida de Sandoval de Suelta La Sopa se generó luego de que la venezolana se negara a realizar el programa desde el estudio por miedo a contagiarse de Covid-19.

Durante la entrevista, que se puede ver en el canal de Youtube de Chisme No Like, “La venenosa” habló de Cuéntamelo todo, su nuevo podcast en el que habla de sus experiencias de vida. “Quiero hablar de otras cosas distintas a que alguien se divorció o alguien no quiere que vea al hijo. Hablar desde otra óptica”, expresó.

Suelta La Sopa llega a su fin en diciembre

En diciembre, luego de ocho años transmitiéndose, el programa Suelta La Sopa de Telemundo saldrá del aire. Tras el anuncio, muchos de los fanáticos de Sandoval le atribuyeron la salida del aire del programa al karma, debido a la manera en qué trataron a “La venenosa” cuando salió del show.

Sigue leyendo: Cancelan Suelta La Sopa y algunos fans dicen: “Se lo merecen, trataron mal a Carolina Sandoval”

‘Suelta la Sopa’ queda fuera de Telemundo