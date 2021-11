Gaby Spanic ignora a Alicia Machado, la ganadora de “La Casa de los Famosos” de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alicia Machado ganó el reality de “La Casa de los Famosos”. La ex Miss Universo se coronó también con la reina de Telemundo al llevarse el triunfo con 40 millones de votos. El día de su triunfo, y en días previos la venezolana le dedicó una serie de palabras a Gaby Spanic. ¿Sobre esto y el triunfo de su compatriota, qué ha tenido para decir la protagonista de “La Usurpadora”? Nada. Gaby Spanic ignora a Alicia Machado.

Alicia le ha enviado un contundente mensaje a Gaby recomendándole que se trate, que se ponga en manos de especialistas. “Que busque ayude psiquiátrica”, dijo Alicia Machado. Pero trambién agregó que espera que la que fuera su amiga encuentre paz y felicidad.

Para muchos la única reacción de Gaby Spanic a lo anterior, además de un silencio sepulcral, porque se niega a mencionar a Alicia Machado, está en uno de sus post de Instagram en el que escribió lo siguiente: “Le agradezco a Dios, porque soy una persona muy privilegiada, mi trabajo me ha dado la oportunidad de viajar a tantos países! Es una bendición enorme! Gracias a mis fans de todas partes del mundo, por consentirme, quererme, comprenderme. Me encantaría que aquí me escribieran en qué partes están pasando mis telenovelas. Los amo a tiempo. Hoy estuve en el mercado de Budapest, y en la Basílica de san Esteban. Los amo a tiempo. Total”.

En todas estas palabras no hay ni una sola alusión a Alicia Machado. Gaby Spanic simplemente ha decidido ignorar todo lo que pasó en “La Casa de los Famosos”.

La actriz venezolana está en Budapest porque participará en la competencia “Dancing with the Stars”. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

