“Maldito monstruo”, jovencita lanza insulto a exprofesor que la violó en su salón de clases

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“¡Maldito monstruo!”, así fue como una joven de 23 años sacó su furia al ver a su exprofesor de secundaria sentado en el estrado del jurado esperando a que le dictaran sentencia por haberla abusado sexualmente una y otra vez en su salón de clases cuando tenía 14 años.



De acuerdo con la agredida, el reconocido profesor del gobierno del Instituto de Investigación Ambiental Terra se aprovechó del momento tan complicado por el que atravesaba por la muerte de su familia y pasó de las caricias a los abusos sexuales.



“Me manipulaste psicológicamente y me lavaste el cerebro. Me hiciste adorar el suelo por el que caminabas. Me insultaste cuando no hice las cosas que me pedías. Comenzaste a tocarme cuando tenía 14 años. Yo (simplemente) era una marioneta y tu controlabas cada uno de mis movimientos”, dijo la afectad en un tribunal de Miami-Dade.



Mientras la joven hablaba, el acusado permanecía inmóvil en su asiento detrás de su mascarilla.



Tom Privett, de 72 años, fue declarado culpable de dos cargos de agresión sexual a una víctima indefensa de 14 años en su momento; su sentencia incluye dos años de arresto domiciliario y 20 años de libertad condicional con grillete electrónico.



La sentencia que recibió el exprofesor, un año después de que fuera detenido, fue aplaudida por la joven quien incluso lanzó un comentario en voz baja cuando la policía de Miami-Dade: “Perro putrefacto”.



A los castigos de Tom Privett se le suma el de toque de queda cuando salga de prisión ya que el juez de circuito Ramiro Areces consideró al exprofesor como un delincuente sexual.



Este no es el primer caso de abuso sexual que se da en los colegios de Estados Unidos, sin embargo, pocos son los casos que logran llegar hasta la corte porque no son denunciados de manera formal.

Te puede interesar: