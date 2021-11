Expulsan a hispana de una iglesia tras confundir el orégano y cilantro de su menudo con marihuana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Al tercer día Dios creó la hierba, pero aparentemente no quería que la llevaras a la iglesia”, fueron las palabras que un líder de una iglesia de Oklahoma usó para llamar la atención a una hispana que llevaba consigo una bolsita con cilantro y orégano, pero que fue confundida con marihuana.



Ashley Ontiveros no sólo fue calumniada, sino que le pidieron que se fuera de la iglesia; de acuerdo con KCRA una mujer que se encontraba al interior de la iglesia le lanzó una petición que otros miembros apoyaron: “Tienes que irte ahora. Tienes que irte ahora”.



La hispana, quien grabó el momento y lo compartió en su cuenta de TikTok, rápidamente respondió: “¡Estos es cilantro y es para la comida! ¡Es para un menudo! ¡Eso no es hierba, huela, lo prometo!”.

@alimamii23 They didn’t even let me explain! They automatically just accused me!! Not looking for people to feel bad for us just wanted to share! #Fyp ♬ original sound – Ali_Ali



Pese a que Ontiveros dejó en claro que no estaba cometiendo un delito, un grupo de personas la rodeó para que se alejara del lugar.



Con lágrimas en los ojos, la acusada pide clemencia e incluso les asegura que jamás haría algo así, mucho menos en una iglesia a la que acude cada domingo con su hija, sin embargo, fue retirada del lugar.



Se sabe que Ashley Ontiveros acude a la iglesia, que está involucrada en un programa con el Departamento de Correcciones que permite a los presos asistir al servicio, porque iba a ver a su hermana quien actualmente está encerrada y con quien planeaba comer menudo con todo y los ingredientes que lleva la receta original. @alimamii23 Threatened to call the police just because I asked for the garnish back. I was so happy to go to church and then this happens to us! #Fyp #okc #church ♬ original sound – Ali_Ali





La iglesia por su parte reveló que los familiares visitantes son bienvenidos a asistir a los servicios, pero tienen prohibido entregar alimentos a los reclusos.



En un segundo video, se puede escuchar a la acusada decir: “Ni siquiera me dejaron explicar. Ellos simplemente me acusaron automáticamente. No busco que la gente sienta mal por ustedes, sólo lo quería compartir”.



Te puede interesar: