Video: hispano murió baleado durante robo callejero en El Bronx; NYPD busca a tres ladrones

Jonathan Peña murió baleado durante un robo callejero en el vecindario Highbridge en El Bronx (NYC) durante el fin de semana.

NYPD divulgó ayer un video del tiroteo que se produjo el sábado alrededor de las 4:50 p.m. en 1460 Macombs Road cerca de la esquina de Inwood Avenue, dejando a Peña (32) muerto y herido a otro hombre de 46 años.

En las imágenes, tres personas que se cubren el rostro se acercan a las víctimas y dos de ellos las apuntan, mientras el tercer sospechoso despojó a Peña de una cadena de oro. Luego los pistoleros disparan varias veces cuando las víctimas intentaron huir, describió News12.

Peña recibió un disparo en el torso más tarde murió en el hospital. El otro hombre no identificado fue baleado en la espalda y reportado en condición estable. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.