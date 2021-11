Khloé Kardashian viste todas sus curvas con un jumpsuite de Fendi y admite que sólo Kim tiene su confianza absoluta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La estrella televisiva Khloé Kardashian sabe que siempre puede recurrir a su hermana mayor Kim Kardashian para cualquier emergencia que, entre otras cosas, requiera mantener la calma y la sangre fría.

La que fuera prometida del jugador de baloncesto Tristan Thompson, con quien tiene a la adorable True (3), ha vuelto a elogiar a la afamada empresaria al tiempo que dejaba entrever que en su carácter metódico y analítico reside parte de su éxito y del papel tan importante que juega en el seno del clan Kardashian.

“Ella es la especialista de la familia en gestión de crisis. Pobre chica. Es siempre la que afronta las cosas con más calma y además conoce perfectamente la jerga legal. Siempre te dice cosas que te dejan más tranquila, aunque no sepas qué significan“, ha explicado Khloé en relación con los estudios de derecho que cursa la exmujer de Kanye West.

“Si hay cualquier tipo de drama en nuestras vidas, vamos a hablar directamente con ella. Siempre nos dice: ‘Lo solucionaremos'”, ha añadido la también diseñadora en conversación con la revista Cosmopolitan.

Por otra parte, Khloé ha revelado que ya no tiene tanta predisposición a la hora de expresarse libremente en las redes sociales, entre otras cosas porque la esfera virtual se ha vuelto, a su juicio, demasiado “oscura y absorbente”.

“Creo que yo soy la hermana más ruidosa. Pero en los últimos meses he dejado de comentar, me he limitado a publicar mis cosas y me he marchado. Las redes se han vuelto muy oscuras y consumen demasiado tiempo. Cuando no me siento muy fuerte a nivel emocional, tengo que darme prioridad”, ha señalado.

