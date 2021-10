Khloé Kardashian arregla su tanguita en la arena e impresiona con su delgadez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace meses, una de las integrantes del clan Kardashian-Jenner, viene siendo objeto de críticas por sus retoque físicos y digitales. Esta vez, Khloé Kardashian se dejó ver en bikini, tumbada en la arena y arreglando su tanguita mínima mientras le tomaban fotos. Además de lucir espectacular y generar cientos de piropos en Instagram, también la empresaria y modelo dejó a todos sorprendidos por su delgadez.

Khloé Kardashian siempre fue no sólo las más alta de sus hermanas sino la más “rellenita” también. Durante años la vimos batallar contra su sobrepeso a través del reality familiar Keeping Up With The Kardashian. Pero ahora es todo lo contrario, la mamá de True Thompson, lució sus curvas y tonificado abdomen desde la playa acompañada de su pequeña y usando una tanguita que se podía confundir con la misma arena, ya que eran prácticamente del mismo color. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Khloé Kardashian definitivamente ha dado una vuelta radical a su figura. Ahora es sumamente más delgada. Se pudiese asegurar que, después de su hermana Kendall Jenner, Khloé es la más delgada de todas. Y aunque dice que solo se ha operado la nariz, lo cierto es que pudiese ser cierto su argumento. No en vano publica todos los suplementos nutricionales que ella consume y vende. Tampoco la cantidad de ejercicio que realiza. Lo cierto es que, con tanga o sin ella, Khloé Kardashian causa estragos con su belleza cada vez que dice hacer alguna de estas ardientes publicaciones. View this post on Instagram A post shared by Antoy Media (@antoymedia)

Sigue leyendo: