Así celebró su cumpleaños Jacqie Rivera, la hija de Jenni Rivera

Jacqie Rivera, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, festejó su cumpleaños número 32. A la empresaria la sorprendieron con mariachis y una preciosa torta entre globos blancos y amarillos.

Entre la decoración, también destacaba un afiche de tamaño real de Jenni Rivera, quien nunca deja de estar presente en los momentos más importantes de la vida de su familia. En la celebración sorpresa de cumpleaños de Jacqie cantó y bailó. La mexicana interpretó una canción junto al grupo de mariachis que la acompañó en ese día tan especial.

Este 9 de diciembre se cumplirán 9 años del fallecimiento de la cantante mexicana en un accidente aéreo en Nuevo León, México. Pero está presente en todas las celebraciones familiares.

Recientemente Jaylah Hope, la nieta mayor de Jenni Rivera e hija de Jacqie, cumplió 12 años de edad y Chiquis Rivera recordó a su mamá en un hermoso mensaje de felicitación que ofreció para su sobrina.

“Mi Jaylah Hope: gracias por venir a nuestra vida hace 12 años y darle la vuelta para mejor. Hiciste tan feliz a wela Jenni. Nunca la había visto tan enamorada antes”, expresó Chiquis Rivera en la publicación especial para su sobrina.

En los comentarios de ese post, la cantante mexicana agregó: “Extraño tanto a mi mamá y a Jacob Yebale que duele”.

En el cumpleaños de Jaylah Hope, ella no fue la única que recibió hermosas palabras por parte de Chiquis Rivera. Jacqie también tuvo sus felicitaciones por parte de su hermana menor.

“Hermana, deberías estar orgullosa. Has hecho un trabajo magnífico con tus hijos. Sé que no es fácil porque no vienen con un manual, pero créeme que has hecho un gran trabajo. Admiro tu paciencia, voluntad de aprender más, de ser mejor, todo mientras administras un negocio y una casa. Te aplaudo hermana, no podría estar más orgullosa. Yo te amo”, escribió Chiquis para su hermana en esa ocasión. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

