Chiquis Rivera quiere volver a casarse y convertirse en madre

El amor está en el aire. Chiquis Rivera piensa de nuevo en el matrimonio y en tener hijos con su novio Emilio Sánchez y se lo reveló al mundo. La cantante mexicana hizo la declaración en un podcast en el que participó junto a su nueva pareja, sin embargo no se olvidó de hablar de Lorenzo Méndez y de lo que aprendió mientras estuvo a su lado.

“Muchas personas me preguntan: ¿te vas a casar de nuevo? ¿Todavía crees en el amor?¿Es Emilio el candidato? Me hacen esa pregunta todo el tiempo y ahora mismo él es el candidato. Ahora mismo no me importaría volver a casarme”, reveló Chiquis Rivera.

La cantante mexicana también señaló que le gustaría tener hijos y que Sánchez la ha hecho creer de nuevo en el amor. “Él me ha hecho, honestamente, pensar en tener hijos más de lo que lo había hecho toda mi vida”, destacó Chiquis.

La hija de Jenni Rivera contó que Emilio siempre fue muy respetuoso cuando comenzaron a conocerse. A ella le gustaba, pero acababa de romper su relación con Lorenzo y no se sentía preparada. “Estaba muy triste pero a la vez estaba pensando que me gustaba este chico, pero no estaba en la posición, pero era bonito”, destacó la mexicana.

Tras hablar de su nueva relación, Chiquis expresó que durante su relación sentimental con Lorenzo Méndez aprendió mucho de sí misma, que ahora sabe que es lo que no quiere de una persona y qué cosas haría diferentes.

“Fue bien doloroso. Pero creo que con el dolor viene el crecimiento y aprendes, es parte del proceso. No siento dolor por esa pareja, estoy agradecida por las lecciones aprendidas”, reiteró la cantante.

Por su parte, Emilio Sánchez destacó cuáles son los atributos que más le gustan de Chiquis y lo que menos le gusta de su novia. Su trasero y sus mejillas se llevaron el lugar número uno, pero a Emilio no le agrada cuando Chiquis intenta complacer a todos o se vuelve una persona muy dura consigo misma.

