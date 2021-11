Jennifer Lopez no descarta casarse por cuarta vez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con tres matrimonios fallidos y dos compromisos que se cancelaron poco antes de que se celebrara la supuesta boda, cualquiera pensaría que Jennifer Lopez perdió la fe en la institución del matrimonio, pero no es así.

La diva del Bronx se vistió por última vez de novia hace unos meses, aunque no para darle el ‘sí’ a su ex, Alex Rodríguez, como estaba previsto, sino para el rodaje de su nueva comedia romántica ‘Marry Me’, en la que comparte protagonismo con Maluma y Owen Wilson.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que muy pronto volvamos a verla de blanco y camino al altar para poner así el broche de oro a su historia de amor con Ben Affleck, que retomó por sorpresa a principios de este año, diecisiete años después de cancelar su esperadísimo enlace debido a la presión mediática.

“Sí, supongo que sí…”, aseguró cuando le preguntaron acerca de esta posibilidad en el programa ‘Today’.

“Ya me conoces, soy una romántica. Siempre lo he sido. He estado casada unas cuantas veces. Y sigo creyendo en los finales en los que viven felices para siempre. Sin duda. Al 100%”, agregó.

Ben debería tomar buena nota de las declaraciones de su novia porque a ella no le importa lo más mínimo lo que pudiera pensar el resto del mundo de un hipotético cuarto enlace pasados los 50.

“A ver, si no puedes reírte de ti mismo… No pienso en esas cosas. Soy un ser humano, como todo el mundo, he tenido mis altibajos y he cometido errores. Pero estoy muy orgullosa de lo que he conseguido en mi vida y quien soy como persona y madre y actriz. No pasa nada, todos tenemos cosas así”, expresó.

Cabe destacar que, aunque Lopez no dijo si quería casarse con Affleck, puede que la famosa pareja ahora sí esté lista para dar ese paso que no pudieron en el año 2003.

En definitiva, Jennifer Lopez es una mujer enamorada del amor y eso se refleja en su actitud siempre positiva y alegre. Justamente después de terminar su compromiso con ARod, la vida le dio la oportunidad de reencontrarse con quien fuera su gran amor más de una década atrás: Ben Affleck.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado completamente enamorada, recreando algunas de las imágenes más populares de la época de su primer intento como novios. Ante esto, por supuesto que no han faltado las especulaciones sobre la posibilidad de que lleguen al altar en algún momento.

Sigue leyendo: Maluma y su manita en la cadera de Jennifer López: ¿JLo se ve incómoda?

– Captan al ex de Jennifer López, A Rod, con dos guapas mujeres en las calles de Los Ángeles

– Dicen que Ben Affleck necesita espacio y por eso se ha separado de Jennifer López