Captan al ex de Jennifer López, A Rod, con dos guapas mujeres en las calles de Los Ángeles

Después de que Jennifer López terminara su relación y compromiso con A Rod muchos se han dedicado a buscar imágenes del ex pelotero de los Yankees junto a otras mujeres, con tal de exponer que éste ya encontró un nuevo amor. Y es que JLo le ha sacado ventaja en esto de recuperarse ante la decepción que representó enterarse de las muchas infidelidades que éste protagonizó. Sin embargo, parece que aún no hay alguien fijo en la vida de Alex Rodríguez.

Hoy los paparazzi lo captaron caminando en las calles de Los Ángeles junto a dos mujeres, una rubia y otra morena. ¿Amigas? Nadie sabe si lo son, o si simplemente son compañeras del gimnasio.

Alex Rodríguez camina junto a dos amigas por las calles de Los Ángeles. / The Grosby Group

En el caso de Jennifer López las noticias no son tan buenas. Y es que aún cuando su romance con Ben Affleck salió a la luz y acaparó todas las revistas. Ha trascendido que actualmente la separación no es solo por trabajo, sino porque el ganador del Óscar necesita espacio. Dicen que de momento están separados. Pero igual, esto sigue siendo un rumor.

Por su parte JLo se encuentra promocionando su nueva película “Marry Me”, que protagoniza junto al actor Owen Wilson y Maluma.

En Instagram la actriz y cantante compartió el tráiler de esta cinta. La película se verá este próximo San Valentín. Y ya muchos famosos que han visto el avance están admitiendo lo mucho que quieren ver la proyección, entre éstos se destaca Demi Lovato. View this post on Instagram A post shared by Marry Me (@marrymemovie)

Maluma también está dándole promoción a su primera película en Hollywood. Es más, algunos creen que la cinta pudo haberse inspirado en una de las canciones del colombiano, así lo comentaron en su publicación de Instagram escribiendo: “Felices Los 4 inspired”. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

