“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara y abusó de mí”: el indignante relato de la cubana Mavys Álvarez sobre El Pelusa

Diego Armando Maradona sigue siendo noticia y no precisamente por sus exitosos y logros a nivel deportivo. Además de haber dudas con relación a su muerte, una denuncia de violación por parte de Mavys Álvarez, desató la indignación sobre la figura del el legendario “Pelusa”. La cubana recordó aquellos traumáticos momentos en los que, según su testimonio, fue abusada cuando solo tenía 17 años de edad.

Mavys Álvarez: “Diego Maradona me violó mientras mi madre lloraba del otro lado de la puerta” https://t.co/1PxrfWMDxS pic.twitter.com/9RRGawqlzk — infobae (@infobae) November 19, 2021

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, reveló Álvarez a través de una entrevista a Infobae.

La historia de Álvarez se remonta al año 2001. Este caso habría ocurrido en Cuba y para aquel entonces Mavys era menor de edad. En cuanto a las razones por la cual Maradona habría llevado a cabo estas acciones, Álvarez declaró que quizá se debía a que “le causaba morbo”. Sin embargo, el relato de la cubana es totalmente indignante.

“No me dejaba gritar. No me dejaba. No podía, no podía. Me decía ‘cállate la boca, cállate la boca’. Lo decía bajo: ’Cállate la boca, cállate la boca’. Y no podía, realmente no podía”, recordó entre lágrimas.

Mavys Álvarez era una niña de 16 años que es presentada a Maradona cuando este tenía 40. Mavys relata el infierno que sufrió al lado del astro argentino: palizas, abusos, incitación a consumir drogas, etc… Aquí os dejo algunas de sus fotos: pic.twitter.com/z6HGmk14DF — Gerardo Nocé (@gerardonoce) November 18, 2021

Luego de 20 años de aquel presunto suceso, Mavys Álvarez reveló las razones por la que duró tanto tiempo sin manifestar lo ocurrido y también qué le motivo a romper el silencio.

“Bueno, murió Fidel Castro, murió Diego Maradona, mi hija cumple 15 años. En nuestra familia pasamos por una etapa de adolescencia de mi hija que es complicada. Me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces. Se me aviva el pensamiento en ese momento, pero más lo reafirmé cuando leí la nota que había publicado Infobae. Nunca lo habían dicho. Me decidí porque no quise que contaran una historia falsa de mi vida”, argumentó.

Finalmente, Mavys Álvarez aclaró que no busca sacar ningún tipo de beneficio o indemnización a través de su relato. La cubana señaló que su objetivo ya fue logrado, solo busca alertar a otras mujeres para que este tipo de cosas no vuelvan a repetirse.

“Un juicio penal no conlleva a adquirir dinero ninguno y, por otro lado, no lo hago con ese objetivo. Yo solamente estoy dejando esto en manos de la Justicia para que sea quien decida. Ya mi objetivo para mí está logrado que es el haber contado mi historia para esta misma idea de que no pase más (…) A mí me gustaría poder ayudar a otras mujeres para sobrepasar situaciones como estas, asistirlas con mis propias experiencias, me gustaría ayudar y poder transmitirles que, si pasan por una situación de este tipo, lo importante es pedir ayuda afuera del círculo en el que estén”, concluyó.

"Diego me violó": Mavys Álvarez detalla episodios de abuso por parte de Maradona https://t.co/hTUSvaFoXN pic.twitter.com/kv8sL9oUSx— La Cuarta (@lacuarta) November 19, 2021

