Exnovia de Maradona lo acusa de haber sido violento y sus familiares pagan las consecuencias

Cuando Mavys Álvarez, exnovia cubana del fallecido futbolista argentino Diego Armando Maradona, lo acusó de haber sido un hombre violento durante su relación de cuatro años, nunca imaginó que esas declaraciones traerían consecuencias que terminarían afectando a sus familiares más cercanos, principalmente a su madre.

Y es que luego de la entrevista concedida al noticiero de América TeVé, canal 41 de Miami, Marvys Álvarez no alcanzaba a imaginar que su madre viviría días de angustia, temiendo poder ser víctimas de represalias que pudiera emprender en su contra, la seguridad del Estado cubano y las fuerzas represivas.

El periodista Mario Pentón ha podido conversar con familiares de la exnovia de Maradona y afirma que “la madre está en Cuba y uno de los temores más grandes que tiene ahora mismo es que le haga algo la seguridad del estado y las fuerzas represivas por hacer estas denuncias”.

Asimismo, el comunicador social detalló que la madre de la mujer que se relacionó con el exfutbolista argentino durante cuatro años, ha estado recibiendo mensajes donde le dicen “cosas horribles”, algo que la ha llevado a mantenerse incomunicada por un largo tiempo.

Maradona acusado de golpear a su exnovia

En una entrevista realizada la semana pasada, Mavys Álvarez reveló que fue víctima de violencia doméstica por parte de Diego Maradona, cuando ella tenía apenas 16 años de edad y eran pareja.

“Es cierto que me golpeaba, pasó muchas veces, una vez me sacó del comedor a empujones, me metió en el auto y me agarró de los pelos cuando llegamos a la casa. No me hubiera dejado denunciar, si ni siquiera me dejó ir ese día, y tampoco creo que la Justicia hubiese actuado porque Fidel le ayudaría a salir del problema”, manifestó.

