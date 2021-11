Tres muertos y 14 heridos tras el choque de un autobús escolar con un camión que iba en sentido contrario en Texas

Un accidente se produjo en una carretera al oeste de Texas que involucró una camioneta que iba en sentido contrario y un autobús escolar que transportaban a miembros de la banda de un equipo de fútbol americano de una escuela secundaria, dejando a tres fallecidos y 14 heridos reportados hasta el momento.

La fatal colisión ocurrió en horas de la noche del viernes cuando una camioneta, la cual se dirigía en sentido contrario, chocó de frente contra un autobús del Andrews High School, ubicada cerca de la frontera de Texas con Nuevo México, mientras se dirigían a un partido de fútbol americano con 25 estudiantes a bordo, informó KSAT.

Tras el impacto, el camión estalló en llamas matando al conductor; además, el director de la banda también falleció tras el accidente y el chofer del autobús fue la tercera persona en ser declarada muerta.

El conductor del camión fue identificado como Nathan Paul Haile, de 59 años, mientras que el chofer del autobús escolar se llamaba Mark Elbert Boswell, de 69; el director de la banda de la escuela fue reportado como Darin Kimbrogh Johns, de 53.

Entretanto, algunos estudiantes resultaron heridos, quedando en condición crítica pero estable, informó The Associated Press. Otros estudiantes fueron llevados al Centro Médico de Scenic Mountan, en Texas, para ser tratados por heridas menores.

Ante el lamentable suceso, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado sobre el incidente, expresando sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

“Nuestros corazones están con aquellos que resultaron heridos o perdieron la vida en el accidente de autobús en Big Spring, y lloramos por las familias de los que se llevaron demasiado pronto. El departamento de Seguridad Pública de Texas está trabajando en estrecha colaboración con los funcionario locales para investigar el accidente“, apuntó Abbott. I ask Texans to join me & Cecilia in prayer for those who were injured or lost their lives in the bus crash in Big Spring.@TxDPS is working closely with local officials to investigate this accident.



Thank you to the first responders who rushed to the scene to help. pic.twitter.com/RP7kSpl2WW— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 20, 2021

Agregó el gobernador que el estado se encuentra listo para proporcionar los recursos necesarios a la escuela secundaria y a los afectados por el hecho trágico, e instó a los ciudadanos tejanos para que recen por los involucrados en el accidente.

