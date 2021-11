Se terminó la paciencia: Manchester United despide a Solskjaer y anuncia al sucesor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Debido a los malos resultados, el Manchester United despidió a Ole Gunnar Solskjaer como director técnico. Ahora la responsabilidad de asumir el banquillo recae en Michael Carrick, quien se desempeñaba como asistente del noruego.

Solskjaer se marcha después tres años como técnico de los Diablos Rojos, sin haber conquistado ningún título como entrenador. El noruego llegó en diciembre de 2018 como interino, tras el despido del portugués José Mourinho.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

“Ole siempre será una leyenda del Manchester United, y por eso nos da mucha pena tener que haber tomado esta decisión. Pese a que las últimas semanas han sido decepcionantes, estas no empañan el gran trabajo que ha hecho durante los tres últimos años para reconstruir el club“, anunció la institución en un comunicado.

Los Diablos Rojos deberán indemnizarle algo más de £7 millones de libras esterlinas (aproximadamente $9.40 millones de dólares) al entrenador, en vista de que este verano firmó su renovación hasta julio de 2024.

“Ole se marcha con nuestra más sincera gratitud. Su lugar en la historia del club está segura. Siempre será bienvenido en Old Trafford“, sentenció el conjunto inglés. Official. Manchester United announce that Michael Carrick will now take charge of the team for forthcoming games, while Manchester United look to appoint an interim manager to the end of the season. 🔴 #MUFC pic.twitter.com/90EWEg4JAF— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021

Nuevo técnico del Manchester United

El Manchester United indicó en el comunicado que Michael Carrick dirigirá al equipo en los próximos partidos, mientras se busca a un técnico interino que aguante hasta final de temporada. Su intención es fichar al nuevo entrenador para el próximo curso.

De acuerdo con la prensa especializada, los Diablos Rojos buscarían convencer a Zinedine Zidane para asumir el cargo. Sin embargo, el francés no se ha mostrado muy entusiasmado de dirigir en Old Trafford, puesto que su objetivo sería dirigir al PSG o a la selección gala. Zidane’s wife Veronique does not want to live in Manchester. [@TimesSport] #mufc— The United Stand (@UnitedStandMUFC) November 20, 2021

