Nuevo ridículo para Cristiano Ronaldo y el Manchester United: los goleó un equipo recién ascendido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Manchester United firmó la sentencia de Ole Gunnar Solskjaer con una sonrojante nueva derrota, esta vez en casa del Watford (4-1), en la que terminó con diez jugadores por expulsión de Harry Maguire.

Los Diablos Rojos tuvieron una primera parte para olvidar contra el Watford, que dilapidó sus opciones. Y eso que David de Gea, que se convirtió este sábado en el jugador español con más partidos en la Premier League, atajó un penalti a Ismail Sarr a los 11 minutos. Lo paró, el VAR mandó repetirlo y lo volvió a parar.

Pero el aviso no fue suficiente para un United que recibió 2 goles antes del descanso. Primero Joshua King desde el área pequeña y luego el propio Sarr con un disparo cruzado.

Solskjaer estaba fuera y recurrió al que nunca recurre. A un Donny Van de Beek que salió desde el banquillo y recortó distancia aprovechando una asistencia de Cristiano Ronaldo.

El portugués, una vez más, pudo cambiar el signo del encuentro y salvar la cabeza de su entrenador, pero, con todo a favor en un mano a mano y con 2-1 en el marcador, Ben Foster le hizo un paradón.

Lo mejor del partido fue la asistencia de cabeza de Cristiano Ronaldo a

Van de Beek. pic.twitter.com/zwO7dkKV3k — 🐐 (@PMar7inezz) November 20, 2021

Para hacerlo más complicado, Harry Maguire recibió dos amarillas en siete minutos; la segunda especialmente infantil, al intentar regatear a un jugador del Watford, perder la pelota y tener que derribarle. Y se marchó, con 20 minutos por jugarse, a los vestuarios.

Pese a estar con uno menos, el Manchester United tuvo ocasiones para empatar. Cristiano erró un disparo con poco ángulo y un cabezazo en el área, mientras que Bruno Fernandes desperdició un disparo solo desde la frontal. WAT 4-1 MNU (FT) – El Watford es el SEGUNDO equipo recién ascendido a la Premier League que le hace 4+ goles al Manchester United en un mismo partido. El primero fue el Leicester el 21.09.2014 (5-3).— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2021

En el tiempo añadido, cuando parecía que nada podía ir a peor para el Manchester United, Joao Pedro hizo el 3-1 al 90+3′ y Emmanuel Dennis el 4-1 con el tiempo prácticamente cumplido.

Esta derrota, la segunda seguida para el United tras caer en el derbi de Manchester antes del parón internacional, provoca que solo haya ganado uno de sus últimos cuatro partidos y que, ahora mismo, en la Premier League, marche séptimo, a cinco puntos de los puestos de Champions y con varios equipos por jugar.

El Watford de Claudio Ranieri respira con este resultado y se aúpa a la decimosexta plaza con trece unidades. Ole Gunnar Solskjær apologies to Man United fans. Bruno Fernandes sends a clear message to the whole team – like ‘don’t blame only the manager’. 🔴 #MUFC



⤵️🎥 @footballdaily pic.twitter.com/3EZc5t2DBp— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2021

También puedes leer: Video: El escándalo arbitral que pudo cambiar el destino de Cristiano Ronaldo y Portugal